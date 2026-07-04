Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν έχει σχέση με το ΕΣΥ η σύλληψη του αγροτικού γιατρού στο Καστελλόριζο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη για την υπόθεση του αγροτικού γιατρού στο Καστελλόριζο, ο οποίος συνελήφθη. Παράλληλα, ο υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για το θέμα της υγειονομικής κάλυψης του ακριτικού νησιού, που επανήλθε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση.

Αναφορικά με την σύλληψη του γιατρού, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «δεν έχει καμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και ότι πρόκειται περί περιστατικού μεταξύ του γιατρού, ενός υπαλλήλου του Δήμου και της Αστυνομίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το θέμα που προέκυψε:

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».