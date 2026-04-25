Άδωνις Γεωργιάδης... εις διπλούν: Εμφανίστηκε με ολόγραμμα σε συνέδριο ενώ ήταν στους Δελφούς

Με έναν εντυπωσιακό και μάλλον ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο επέλεξε να συμμετάσχει στο συνέδριο του ΕΚΑΒ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αξιοποιώντας την τεχνολογία. Παρότι βρισκόταν στους Δελφούς για το Οικονομικό Φόρουμ, εμφανίστηκε ταυτόχρονα στην εκδήλωση του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το μέλλον είναι ήδη εδώ».



Χθες ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τί έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος…το μέλλον είναι ήδη εδώ! pic.twitter.com/0xu4vYwozB — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 25, 2026