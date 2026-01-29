Άδωνις Γεωργιάδης: Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο τραυματίες του τροχαίου στη Ρουμανία

Σε καλή κλινική κατάσταση βρίσκονται οι δύο τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία, που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο «X» o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.



«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία», επισημαίνει ο υπουργός Υγείας.



«Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική», προσθέτει.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2026