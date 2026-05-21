Άδωνις Γεωργιάδης: «Προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς, παρά με γιατρούς που ζητούν φακελάκια»

Κατηγορηματικός σχετικά με περιστατικά που γιατροί ζητούν «φακελάκι» εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας το πρόσφατο βίντεο με αναισθησιολόγο νοσοκομείου των βορείων προαστίων να προχωράει σε τέτοια ενέργεια λίγο πριν ασθενής περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ειδικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην διεξαγωγή ΕΔΕ και στην αναστολή καθηκόντων που ο ίδιος ζήτησε, ξεκαθάρισε πως τέτοιες συμπεριφορές στο ΕΣΥ δεν θα γίνονται ανεχτές ενώ υπογράμμισε πως «προτιμάω να μείνω χωρίς γιατρούς, παρά με γιατρούς που ζητάνε φακελάκια».

«Όταν είδα το βιντεάκι κατάλαβα για ποιο νοσοκομείο πρόκειται και πήρα τηλέφωνο τον διοικητή του. Διέταξα να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση και να βγει ο γιατρός σε παύση. Στην πορεία της ημέρας αποδείχθηκε ότι ο γιατρός είχε κατηγορηθεί για φακελάκια το '18, αθωώθηκε στο δικαστήριο διότι η τότε διοίκηση του νοσοκομείου και η τότε διοίκηση πρώτης υγειονομικής περιφέρειας επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν κάνει καμία ενέργεια εναντίον του και αθωώθηκε», είπε για το παρελθόν του αναισθησιολόγου και πρόσθεσε πως «δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Είμαι αμείλικτος σε τέτοια περιστατικά γιατί είναι πρώτον ανήθικη πράξη βαθιά. Επί Γεωργιάδη δεν θα υπάρχει φακελάκι στο ΕΣΥ. Όποιον πιάνω θα τον διώχνω. Προτιμώ να μείνω χωρίς γιατρούς, παρά με γιατρούς που ζητάνε φακελάκια».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του συγκεκριμένου γιατρού αναφέροντας ότι «ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να γυρίσει γιατί θα έβγαινε στη σύνταξη σε λίγο καιρό. Γενικότερα, όμως, δεν θέλω να επιστρέψει κανένας από αυτούς τους γιατρούς».

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης απεύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην δίνουν «φακελάκια» στους γιατρούς καθώς πλέον τα χειρουργεία δεν καθυστερούν. «Έχουμε κάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έχουν μειώσει πάρα πολύ τον χρόνο αναμονής για χειρουργείο. Να ξέρετε ότι ο μέσος χρόνος αναμονής στο ΕΣΥ είναι 5 μήνες, μέσα στους καλύτερους στην Ευρώπη. Μην τους δίνετε φακελάκι, πλέον δεν καθυστερούν τα χειρουργεία. Τα παρακολουθούμε όλα ηλεκτρονικά», κατέληξε.