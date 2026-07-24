«Αδύνατον να τη σβήσουμε»: Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Μαδρίτη - 60.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Σε εξαιρετικά δύσκολη φάση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, με τις ισπανικές αρχές να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, Κάρλος Νοβίγιο, δήλωσε σε δημοσιογράφους από το κέντρο επιχειρήσεων ότι η φωτιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή «στο απόγειό της», υπογραμμίζοντας πως υπό τις παρούσες συνθήκες είναι «αδύνατον να τη σβήσουμε».

40.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε, οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει περίπου 60.000 στρέμματα, ενώ συνολικά 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις κατοικίες τους ή έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους και να μην επιχειρήσουν να απομακρυνθούν.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται «πολύ περίπλοκη», κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να χρειαστεί να δοθούν εντολές για νέες εκκενώσεις.

«Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή», ανέφερε η πρόεδρος της περιφέρειας, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Μία από τις λίγες θετικές εξελίξεις αφορά την πυρκαγιά στην Άβιλα, η οποία κινείται βορειότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Έτσι, οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν ελπίδες να μην ενωθεί τελικά με το μέτωπο που μαίνεται στην περιοχή της Μαδρίτης.

Wildfire in the Madrid region/ Spain's Civil Guard/Handout via REUTERS

Στο μέτωπο της φωτιάς ο Σάντσεθ

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναμένεται να μεταβεί το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή που δοκιμάζεται από τις φλόγες.

Ο Σάντσεθ θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, και θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος, όπου θα συμμετάσχει σε σύσκεψη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Quiero enviar todo mi apoyo a las miles de personas que afrontan hoy una noche muy difícil, con desalojos y confinamientos para proteger sus vidas.



Todas las administraciones estamos trabajando de forma coordinada para combatir el incendio y garantizar la seguridad de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2026

Βελτιωμένη η εικόνα στη Γκουανταλαχάρα

Καλύτερη είναι, αντίθετα, η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Γκουανταλαχάρα, η οποία μέσα σε μία εβδομάδα έχει κάψει περίπου 320.000 στρέμματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία Infocam εκτιμά ότι οι συνθήκες είναι πλέον πιο ευνοϊκές για την κατάσβεση και ότι το μέτωπο βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην άνυδρη και αραιοκατοικημένη περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα, θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει στην Ισπανία από την αρχή του έτους.

Η αναμενόμενη εξασθένηση των ανέμων από το Σάββατο εκτιμάται ότι θα διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών.

Wildfires in Guadalajara REUTERS/Ana Beltran

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων που είχαν απομακρυνθεί λόγω της πυρκαγιάς μπορούν πλέον να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι περιφερειακές αρχές υποβάθμισαν το επίπεδο συναγερμού στο «1», γεγονός που σημαίνει ότι δεν απαιτείται πλέον έκτακτη συνδρομή από την κεντρική κυβέρνηση. Ωστόσο, περισσότεροι από 200 στρατιώτες παραμένουν στην περιοχή, μαζί με 20 χερσαία μέσα και δύο αεροσκάφη.

Ο Γκαρθία-Πάχε δήλωσε, τέλος, ότι είναι έτοιμος να συνδράμει τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-Λεόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται από την Πέμπτη, έχοντας οδηγήσει στην εκκένωση χιλιάδων κατοίκων από τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ