ΑΕΚ: 20.000 φίλοι της Ένωσης πανηγύρισαν το πρωτάθλημα μέχρι και στην προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού

Η ΑΕΚ συνεχίζει τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή.

Οι φίλοι της Ένωσης έχουν μπει από νωρίς σε κλίμα γιορτής και το πρώτο μεγάλο «ζέσταμα» για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης της ομάδας.

Παρά τη βροχή και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στο γήπεδο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, καπνογόνα και βεγγαλικά.

Οι ποδοσφαιριστές του Marko Nikolić γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να θυμίζει ήδη σκηνικό φιέστας πριν από τις επίσημες εκδηλώσεις για την κατάκτηση του τίτλου.

Η παρουσία χιλιάδων φιλάθλων έδωσε το έναυσμα για ένα διήμερο γιορτής στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι πανηγυρίζουν την επιστροφή τους στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

