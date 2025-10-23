ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0: Mε πρώτο ημίχρονο για… Όσκαρ και σόου Κοϊτά «πάτησε» τους Σκωτσέζους

Η ΑΕΚ πέτυχε μια «εμφατική» νίκη με 6-0 κόντρα στην Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και πέραν από τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο «Γ.Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι της Κυριακής (26/10 21:00) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, με εξαιρετική εμφάνιση, στο καλύτερο πρώτο ημίχρονο της Ένωσης, την φετινή σεζόν, με δύο δοκάρια και τρία γκολ (Κοϊτά 11’,18’ Ελίασον 27’), κλείδωσαν την νίκη από το ημίωρο κόντρα στους Σκωτσέζους. Οι «κιτρινόμαυροι» έβγαλαν αντίδραση μετά την κακή εμφάνιση και ήττα με τον ΠΑΟΚ κλειδώνοντας την νίκη από πολύ νωρίς στην αναμέτρηση, ενώ το τελικό 6-0 διαμόρφωσαν οι Μαρίν (55’), Γιόβιτς (81’) και Κουτέσα (87’).

Την επόμενη αγωνιστική η Ένωση θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Σάμροκ Ρόβερς (6/11, 19:45), ενώ οι Σκωτσέζοι θα ταξιδέψουν στην Κύπρο (6/11 19:45) για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας.

Το ματς

Η Αμπερντίν έδειξε περισσότερη διάθεση και «θάρρος» στην αναμέτρηση, πιέζοντας τους γηπεδούχος, εμποδίζοντας τους να κυκλοφορήσουν με άνεση την μπάλα και να φτάσουν με προϋποθέσεις την αντίπαλη εστία.

Παρά το «κακό» ξεκίνημα, η Ένωση άνοιξε στο σκορ στο 11ο λεπτό με τον Κοϊτά, στην πρώτη της ουσιαστικά ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ο Μαυριτανέζος με υπέροχη ατομική ενέργεια και ντρίμπλα, εκτέλεσε με το αριστερό έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Σκωτσέζων για το 1-0, βάζοντας τους γηπεδούχους σε «θέση οδηγού».

Το γκολ του 27χρονου εξτρεμ, έδωσε πνοή και αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, που άγγιξαν το δεύτερο γκολ με τον Ρέλβας στο 17ο λεπτό, όμως η κεφαλιά του σταμάτησε στο δοκάρι, για να έρθει ο εξαιρετικός Κοϊτά ένα λεπτό αργότερα και με ωραίο πλασέ να κάνει το 2-0, με δεύτερο προσωπικό γκολ αυτή την φορά με το δεξί.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν καταιγιστικοί και πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Ελίασον στο 27ο λεπτό. Ο Μάνταλος έκλεψε την μπάλα, ο Κοϊτά την έδωσε στον Πινέδα, εκείνος στον Σουηδό που εκτέλεσε τον Ντέβλιν για το 3-0.

Οι Σκωτσέζοι έμοιαζαν να τα χουν «χαμένα», η Ένωση συνέχισε με το… πόδι στο γκάζι και είχε δεύτερο δοκάρι με τον Βίντα στο 40ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, αλλά και δύο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με Πιερό και Ελίασον, για να αυξήσει και άλλο τον δείκτη του σκορ.

Η ΑΕΚ το έπιασε από εκεί που το άφησε και στο 55ο λεπτό ο Μαρίν έκανε το 4-0. Ο Μάνταλος με ωραία κάθετη μοίρασε στον Πιερό, αυτός πλάσαρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, αλλά ο Ρουμάνος με ωραίο γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα.

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, με το μυαλό και στο «ντέρμπι» του Φαλήρου, στο 64ο λεπτό έβαλε τον Κουτέσα στην θέση του «ΜVP», Αμπουμπακαρί Κοϊτά, με τον Ελβετό μεσοεπιθετικό να απειλεί ευθύς αμέσων την εστία των φιλοξενούμενων, με τον Μίτοφ να βρίσκεται σε σωστή θέση και να αποκρούει την μπάλα.

Στην συνέχεια, όπως ήταν λογικό, ο ρυθμός έπεσε, αλλά η «ασταμάτητη» ΑΕΚ πέτυχε και πέμπτο γκολ με τον Γίοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς κινήθηκε υπέροχα στην περιοχή και μοίρασε στον Σέρβο φορ, εκείνος απέφυγε ωραία τον Μίτοφ και με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα στο 81ο λεπτό , για να έρθει ο Κουτέσα στο 87ο λεπτό για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 6-0.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Ελίασον, Μαρίν, Πιερό.

Αμπερντίν: Μίτοφ, Μίλνε, Κνέστερ, Ντέβλιντ, Γένσεν, Κεσκίνεν, Σχίνιε, Άρμστρονγκ, Κάρλσον, Άουρις, Λάζετιτς.