ΑΕΚ - Άρης 87-81: Η «Ένωση» κυριάρχησε κόντρα στους Θεσσαλονικείς και έκανε το 1-0

Ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Άρη για τα playoff της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με την «Ένωση» να πραγματοποιεί το 1-0 στη σειρά με σκορ 87-81

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη περίοδος απέδειξε πως και οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες να τα δώσουν όλα και ήταν ισάξιες. Βγήκαν στο παρκέ εκμεταλλευόμενες η μία τα λάθη της άλλης, ώστε να πάρουν διαφορά. Η «Ένωση» κράτησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, αλλά ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 17-17 στο τελευταίο λεπτό.

Η δεύτερη περίοδος δεν κύλησε το ίδιο για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι δεν άφησαν την ΑΕΚ να πάρει διαφορά, αλλά δεν έπαιξαν και την καλύτερη άμυνα. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά εύστοχοι και κατάφεραν να φτάσουν στο σκορ την ΑΕΚ τελειώνοντας το ημίχρονο με 46-40.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στο +6 από τους αντιπάλους τους, με τον Μπράουν να έχει 100% ευστοχία σε τρίποντα, δίποντα και βολές. Ταυτόχρονα ο Νουά πήρε μπρος και με την βοήθειά του οι φιλοξενούμενοι έμειναν κοντά στην ΑΕΚ κρατώντας πάντα την διαφορά σε μονοψήφιο μέχρι και το τελευταίο ενάμιση λεπτό, όταν οι γηπεδούχοι έφυγαν μπροστά για 12 πόντους.

Εν τέλει, η 3η περίοδος έληξε με σκορ 66-54, με την «Ένωση» να είναι πιο αποτελεσματική.

Η τελευταία περίοδος του αγώνα ανέδειξε τον νικητή. Η ΑΕΚ συνέχισε το ομαδικό και τακτικό μπάσκετ και οδήγησε τους Αριανούς σε συνεχόμενα λάθη, τα οποία μετουσίωσε σε πόντους. Ωστόσο, ο Άρης δεν τα παράτησε και με ένα 0-9 και με 4 λεπτά να απομένουν για την λήξη, μείωσε πάλι σε μονοψήφιο (75-69).

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έκαναν τα αδύνατα δυνατά και έφτασε τον αγώνα στο καλάθι με σκόρ 79-76. Η υπομονή και η καλή άμυνα οδήγησε στο να ξαναμπούν οι Θεσσαλονικείς στο παιχνίδι φτάνοντας κοντά στην ανατροπή.

Παρά την προσπάθεια των Αριανών, η ΑΕΚ δεν έχασε την συγκέντρωσή της και κατάφερε να αυξήσει το προβάδισμα και να νικήσει των αγώνα με τελικό αποτέλεσμα 87-81, πραγματοποιώντας το 1-0 στην σειρά του προημιτελικού.

Οι κορυφαίοι του αγώνα

Οι κορυφαίοι του αγώνα για την ΑΕΚ ήταν ο Μπράουν με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, όπως και ο με Λεκαβίτσιους με 16 πόντους, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ

Όσον αφορά τον Άρη, ο Νουά έκανε ένα εντυπωσιακό ματς με 31 πόντους, 1 ασίστ και 8 ριμπάουντ, παίρνοντας τους θεσσαλονικείς από το «χεράκι» και οδηγώντας τους σε ένα δυνατό παιχνίδι.

Η ημερομηνία και η ώρα της δεύτερης αναμέτρησης του ζευγαριού ΑΕΚ - Άρης

Ο Άρης θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στις 17/05 στην Θεσσαλονίκη. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 σπορ στις 17:30.