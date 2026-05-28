ΑΕΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους περίπου 2,75 εκατ. ευρώ από τον Ηλιόπουλο

Η πρωταθλήτρια της Stoiximan Super League, ΑΕΚ, ενισχύεται και οικονομικά μετά την απόφαση των μετόχων της να προσθέσουν χρήματα στην εταρεία.

Η Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου του 2026 άναψε το «πράσινο» φως για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους περίπου 2,75 εκατ. ευρώ. Η επίσημη καταχώρση όμως, έγινε από την ΓΕΜΗ στις 13 Μαΐου.

Η τελευταία φορά που έγινε κάτι αντίστοιχο ήταν τον Δεκέμβριο του 2024, με ΑΜΚ ύψους 9 εκατ. ευρώ. Είχε γίνει γνωστό και σχέδιο χρηματοδότησης 10 εκατ. ευρώ μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος χρηματοδοτεί την εταιρεία χωρίς τόκο και χωρίς εγγυήσεις, με δυνατότητα στο μέλλον το ποσό αυτό να μετατραπεί σε μετοχές αντί να επιστραφεί ως κανονικό δάνειο.

Η ανάρτηση στο ΓΕΜΗ για την ΑΜΚ της ΑΕΚ:

15. Με την από 26/02/2026 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (2.749.992€) και έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων διακοσίων ογδόντα (1.964.280) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€) εκάστης και τιμής έκδοσης ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€).

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται στα 1,555€ ανά μετοχή, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (4.490.290€) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια διακόσιες εφτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (3.207.350) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40€), εκ των οποίων οι 320.735 μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες 2.886.615 είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.