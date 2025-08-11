ΑΕΚ Betsson: Η υπόθεση σέντερ και η εβδομάδα των εξελίξεων

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της AEK Betsson, συνεχίζεται και ο Ντράγκαν Σάκοτα, με τους συνεργάτες του «ξεψαχνίζουν» την αγορά μιας στην ομάδα πρέπει να καλυφθούν κάποια κενά για την επόμενη σεζόν. Στις 19/8 η «Ένωση» έχει προγραμματίσει την πρώτη της συνάντηση στη SUNEL ARENA, όπου και θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη προπόνηση της χρονιάς.

Ο Σέρβος τεχνικός, θέλει να έχει ένα πλήρες ρόστερ με παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα του και θα δώσουν λύσεις στις θέσεις που χρειάζεται, με σκοπό η ΑΕΚ να εμφανιστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τους αγώνες της Stoiximan GBL αλλά και του Basketball Champions league.

Από την πλευρά του και ο ισχυρός άνδρας της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, θέλει να ενισχύσει την ομάδα του με καλούς παίκτες με στόχο να είναι ανταγωνιστική και να κατακτήσει τους στόχους της στη νέα σεζόν. Η μεταγραφή του Μαρτίνας Εχόντας βρίσκεται στην τελική ευθεία και οι ιθύνοντες του συλλόγου έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να αποκτηθεί ακόμη ένα σέντερ.

Εκτός όμως από την υπόθεση του «ψηλού» ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους «κιτρινόμαυρους» είναι αυτό του «γκαρντ». Όπως όλα δείχνουν ο Σάκοτα έχει καταλήξει στον Λεκαβίτσιους με τον Λιθουανό γκαρντ να έχει το πακέτο που θέλει ο coach του δικεφάλου, και τις επόμενες ημέρες να αναμένονται εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του.

Επιπλέον θετική κατάληξη για την ΑΕΚ, φαίνεται πως έχει και η υπόθεση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, με τη μεταγραφή να έχει μπει στο τελικό στάδιο και τον 28χρονο φόργουορντ να βρίσκεται μια «ανάσα» από το να υπογράψει για δυο χρόνια και να ενισχύσει σημαντικά τον δικέφαλο.