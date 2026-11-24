Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την φορμαρισμένη Κόμο για την 5η αγωνστική της League Phase του Champions League και μέχρι στιγμής είναι «ζωντανή» στο θέμα πρόκριση.

Σίγουρα οι εμφανίσεις της δεν καθρεφτίζονται στη βαθμολογία, στην οποία έχει μόλις 3 πόντους αλλά ας μην γελιόμαστε έχει να κάνει με «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το σημαντικό είναι ότι έχει ελπίδες να βρεθεί στα Play Offs, σύμφωνα με τα γεγονότα των προηγούμενων δύο ετών.

Το «όριο» και το πρόγραμμα που έχει μπροστά της

Η ομάδα του Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει και τι πρέπει να περιμένει σε αυτή τη διοργάνωση ώστε να βρεθεί στον επόμενο γύρο. Πάμε να δούμε τα πρώτα δύο χρόνια του νέου format τι συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Με γνώμονα τα προηγούμενα χρόνια χρειάζεται τουλάχιστον δύο νίκες για να ελπίζει σε μια πρόκριση και αυτό διότι το 2024/25 (πρώτη σεζόν του νέου format) η Κλαμπ Μπριζ (24η θέση) πήρε το εισιτήριο με 11 βαθμούς όσους και η 25η Ντιναμό Ζάγκρεμπ που όμως έμεινε εκτός ελέω χειρότερο goal average.

Την περασμένη σεζόν, το όριο έπεσε, καθώς η Μπενφίκα τερμάτισε 24η με 9 πόντους, όσους είχαν και οι Μαρσέιγ, Πάφος, Ουνιόν Ζαν Ζιλουάζ αλλά έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων.

Η λογική λέει ότι οι 12 βαθμοί είναι η πιο ασφαλής «επιλογή» αλλά και η εννέα θεωρητικά με μια καλή συγκομιδή τερμάτων αρκούν για τον επόμενο γύρο του θεσμού.

Τη δεδομένη στιγμή η «Ένωση» είναι μια «ανάσα» από την 24η θέση στην οποία βρίσκεται η Αϊντχόφεν με 4 βαθμούς, ενώ η ίδια στην 29η με τρεις.

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Τα επόμενα 4 κρίσιμα παιχνίδια:

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

Υπενθυμίζουμε ότι το format της League Phase όπου έχουμε έναν ενιαίο όμιλο των 36, κάθε ομάδα παίζει οκτώ παιχνίδια και μέσω αυτών προκύπτει κοινή βαθμολογία όπου το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς, αυτό ξεκίνησε τη σεζόν 2024/25 και συνεχίζεται φέτος για 3η σερί χρονιά.

Ως γνωστών οι 8 πρώτες ομάδες θα πάνε απευθείας στους «16» και όσες τερματίσουν από την 9η ως και την 24η θέση θα δώσουν διπλούς αγώνες play offs, ώστε να συνεχίσουν εκεί.