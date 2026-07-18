ΑΕΚ-Χρόνινχεν 2-1: Ανέτρεψε το σκορ με Ζίνι και Καλοσκάμη η Ένωση των 10 παικτών
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και έπαιζε με δέκα, με τα γκολ των Ζίνι και Καλοσκάμη πήρε τη 2η νίκη της στα φιλικά της Ολλανδίας.
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία πολύ δύσκολη ανατροπή και παρότι είδε τον Ρέλβας(55') να δέχεται κόκκινη κάρτα και τους Ολλανδούς να προηγούνται με τον Ζαουάντα(65'), άλλαξε την εικόνα της και με τα τέρματα των Ζίνι(77') και Καλοσκάμη(83'), πήρε τη δεύτερη νίκη της στη προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η ΑΕΚ μπήκε ως «αφεντικό» στο παιχνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό, ένα δυνατό σουτ του Κοϊτά βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.
Η Ένωση ήταν ιδιαίτερα ορεξάτη και απειλητική στα πρώτα 25 λεπτά της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα η μόνη ευκαιρία της Χρόνινχεν να έρθει στο 39΄, που και εκείνη βέβαια τη σταμάτησε το δοκάρι. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 0-0.
Τα πρώτα λεπτά στο 2ο μισό δεν εξελίχθηκαν καλά για την ΑΕΚ, που είδε τον Ρέλβας στο 55' να δέχεται κόκκινη κάρτα μετά από πολύ σκληρό μαρκάρισμα.
Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 65' έπειτα από αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ, από κοντά ο Ζαουάντα με πλασέ έκανε το 0-1 για τους Ολλανδούς
Στο 77ο λεπτό, η Ένωση βρήκε την απάντησή της μετά από ωραία αντεπίθεση ο Ζίνι μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε ιδανικά για το 1-1.
Στο 83' ο Καλοσκάμης ολοκλήρωσε την ανατροπή, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου.
Μάλιστα ένα λεπτό αργότερα, ο Κουτέσα έχασε μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσει το σκορ στο 3-1.
Τελικό σκορ: 2-1