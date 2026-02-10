ΑΕΚ: Έκλεισε τον 17χρονο Τάσο Αμανατίδη που ήθελαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Ίντερ

Σε μεταγραφή - επένδυση προχώρησε η ΑΕΚ και αυτή επισημοποιήθηκε τη Δευτέρα (09/02). Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν τα δικαιώματα του 17χρονου εξτρέμ, Τάσου Αμανατίδη του Μακεδονικού.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής το καλοκαίρι του 2025 είχε υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και οι εμφανίσεις του στη Super League 2 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Ένωσης. Θα παραμείνει στη δύναμη των Θεσσαλονικέων έως το φινάλε της χρονιάς και ακολούθως θα μετακινηθεί στην ΑΕΚ.

Ποιος είναι ο Τάσος Αμανατίδης

Γεννημένος στις 30 Ιουνίου 2008, ο 17χρονος εξτρέμ προήλθε από τις ακαδημίες του Μακεδονικού και προωθήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην πρώτη ομάδα. Εκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Αστέρα Αμπελοκήπων και ακολούθησαν κατά σειρά Έσπερος Τερψιθέας και ΑΕ Αμπελοκήπων, όπου στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν είχε επτά γκολ και τέσσερις ασίστ στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΜ.

Ο νεαρός αριστεροπόδαρος εξτρέμ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου και όχι άδικα. Διαθέτει ποδοσφαιρικό θράσος, αστείρευτη εργατικότητα και «πρώτη ύλη» που, με τη σωστή καθοδήγηση, μπορεί να τον εκτοξεύσει στη θέση του winger. Δεν διστάζει να πηγαίνει στο «ένας με έναν» ανεξαρτήτως αντιπάλου, μια ικανότητα που τον καθιστά χαρακτηριστικό δείγμα σύγχρονου εξτρέμ.

Ο Τάσος Αμανατίδης δεν είναι τυχαίο όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια. Είναι γιος του Περικλή Αμανατίδη, που έχει πλούσια εμπειρία από πολλές ομάδες της Β’ και Γ’ Εθνικής τα τελευταία χρόνια, όπως ο Ηρακλής, η Καλαμάτα, η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Πιερικός. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει στο πλευρό του έναν καταξιωμένο τεχνικό που τον καθοδηγεί, αλλά και την ιδιαίτερη φροντίδα ενός πατέρα που παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του.

Η καθοδήγηση από τον Σάκη Παπαβασιλείου

Ο πρώην τεχνικός του Μακεδονικού, Σάκης Παπαβασιλείου ήταν εκείνος που πίστεψε εξαρχής στο ταλέντο του, τον εμπιστεύτηκε στα φιλικά και τον ενέταξε αμέσως στον βασικό «κορμό», παρά το γεγονός ότι στη θέση του υπάρχουν πιο έμπειροι παίκτες. Το γήπεδο έμελλε να γίνει ο καλύτερος καθρέφτης για τον Αμανατίδη, καθώς κέρδισε τη θέση του βασικού και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας στο αρχικό σχήμα στην πρεμιέρα του Μακεδονικού στη Super League 2, απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.

Παρά το γεγονός ότι οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 3-0, ο νεαρός εξτρέμ έζησε μια μοναδική εμπειρία, αγωνιζόμενος σε μια δύσκολη έδρα, απέναντι σε καταξιωμένους αντιπάλους και μπροστά σε πολύ κόσμο, συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν στη συνέχεια της καριέρας του. Οι ίδιοι οι συμπαίκτες του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο και για το ταλέντο και τις ικανότητες του Τάσου Αμανατίδη.

Την τρέχουσα σεζόν έχει αγωνιστεί σε 16 αγώνες, ενώ σκόραρε σε ηλικία 17 χρόνων, 3 μηνών και 12 ημερών κόντρα στον Ηρακλή και έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να γίνει ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Μακεδονικού στη Β’ Εθνική σε ηλικία 17 ετών, 3 μηνών και 12 ημερών. Πήρε το ρεκόρ από το Νίκο Σακελλαρίδη, που στις 18.09.1988 είχε σκοράρει 17 ετών, 11 μηνών και 19 ημερών (με στοιχεία από το 1981 και μετά).

«Δεν είναι ιδιαίτερη πίεση, είναι κυρίως η δουλειά που χρειάζεται να κάνουμε. Οχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά. Απλά για εμένα που είναι τα πρώτα μου βήματα, ένα παραπάνω για να βοηθήσω την ομάδα. Δεν έχω κάποιον άλλον σκοπό», μας είχε πει χαρακτηριστικά μετά το τέλος εκείνου του αγώνα σε ερώτηση που του έγινε για το αν αισθάνεται πίεση για το ενδιαφέρον που υπήρχε από μεγάλες ομάδες.

Το «κλικ» σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακού και το ενδιαφέρον της Ίντερ

Ο Τάσος Αμανατίδης με τις φετινές και όχι μόνο εμφανίσεις του, κατάφερε να προσελκύσει τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Οπως του Παναθηναϊκού, ο οποίος μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο παρακολουθούσε στενά την περίπτωσή του. Εκτός όμως από τους «πράσινους» , ενδιαφέρον για τον Αμανατίδη έχει εκφράσει η Ίντερ, βλέποντας προφανώς πέρα από το ταλέντο και προοπτικές εξέλιξης στον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Η ιταλική ομάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα εκτεταμένο δίκτυο scouting στα Βαλκάνια και ειδικά σε αγορές όπου μπορεί να εντοπίσει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές πριν από την καθιέρωσή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη. Ο νεαρός δεξιός μπακ είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στον Παναθηναϊκό, και η ιταλική ομάδα αποφάσισε να επενδύσει πάνω του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και τα σύγχρονα στοιχεία που διαθέτει για τη θέση του.

Παράλληλα, ο Αμανατίδης φαίνεται πως προσέλκυσε το ενδιαφέρον και του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Πειραιά έχει επενδύσει εκ νέου στη δεύτερη ομάδα της, αξιοποιώντας την ως φυσικό «πέρασμα» προς την πρώτη ομάδα. Ο 17χρονος εξτρέμ ήταν ακριβώς στο προφίλ ενός νεαρού που θα μπορούσε να ενταχθεί στη β’ ομάδα, αλλά τελικά η μεταγραφή του δεν προχώρησε, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα στην καριέρα του για χάρη της ΑΕΚ.