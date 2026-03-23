ΑΕΚ: Εκμεταλλεύτηκε τα «δώρα» και την σοβαρότητα της τερματίζοντας εκεί που της άξιζε

Η ΑΕΚ επικράτησε της Κηφισιάς (3-0) στην Νέα Φιλαδέλφεια και τερμάτισε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (δικαίως καθώς είχε τα λιγότερα στραβοπατήματα στην σεζόν) με το τέλος της κανονικής διάρκειας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετώπισε το ματς με σοβαρότητα, κλείδωσε το τρίποντο από πάρα πολύ νωρίς διώχνοντας το άγχος από τους οπαδούς της και με βάση τα αποτελέσματα των ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού θα μπει με πλεονέκτημα (έστω και ελάχιστο) στο μίνι πρωτάθλημα των playoff.

Ήταν προσεκτική εκεί που οι άλλοι ήταν απρόσεκτοι

Λίγο το αποτέλεσμα της Πέμπτης που μπορεί να έδωσε την πρόκριση, αλλά δεν «έκατσε» καλά στο μάτι και λίγο οι δυο γκέλες με Βόλο και Ατρόμητο είχαν δώσει στον κόσμο της την αμφιβολία για το αν η ομάδα έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Η ομάδα του Νίκολιτς όμως μπήκε με αποφασιστικότητα στο ματς και το καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο με καθοριστικούς τους Κοϊτά, Γιόβιτς και Βάργκα (έλειψε πολύ ο Ούγγρος την Πέμπτη), ενώ στο δεύτερο έκανε σωστή διαχείριση και θα μπορούσε να σκοράρει σε τρεις ακόμα περιπτώσεις με τον ανεβασμένο Ζίνι και έδειξε για ακόμη μια φορά φέτος πόσο σοβαρή ήταν με τις ομάδες 2ης και 3ης ταχύτητας.

Μπορεί στα ντέρμπι που ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος να μην έχει νίκη, όμως στα ματς με τους μικρομεσσαίους που δίνουν τίτλους δήλωσε παρόν έχοντας μόνο τρεις «γκέλες» σε όλη την σεζόν. Αντιθέτως, δηλαδή με τους ανταγωνιστές της που «πέταξαν» πολλούς βαθμούς απέναντι σε ομάδες από την 6η θέση και κάτω.

Η κανονικότητα, το ντεμπούτο του Σαχαμπό, ο συγκινητικός Μάνταλος

Η εύκολη επικράτηση της ΑΕΚ μας έδωσε την ευκαιρία να σταθούμε σε ακόμα περισσότερα πράγματα που προέκυψαν πριν, κατά την διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Αρχικά, σημαντικό νέο και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον είναι η πρώτη συμμετοχή του Σαχαμπό. Ο Αφρικανός μπήκε ως αλλαγή χωρίς να προλάβει να δείξει πολλά από τα στοιχεία του, όμως έδειξε ότι δεν είναι ένας πιτσιρικάς που απλά συμπληρώνει το ρόστερ και ότι έχει τα φόντα να έχει ρόλο στην ομάδα κυρίως από την επόμενη σεζόν αν δεν γίνει κάποια έκπληξη στα παιχνίδια που έχουν μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Επίσης, έχει ενδιαφέρον να σταθούμε στην χρονιά που έχει κάνει η Ένωση μέχρι στιγμής. Αν σκεφτεί κάνεις ότι μιλάμε για μια ομάδα που το καλοκαίρι ήταν καταρρακωμένη ψυχολογικά μετά το 0/6 στα playoff, έχοντας αλλάξει προπονητή και χωρίς να έχει σίγουρη την Ευρώπη, μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, αλλά και επιστροφή στην κανονικότητα που πρέπει να έχει το κλαμπ.

Οι «κιτρινόμαυροι», όχι άπλα μπήκαν στην Ευρώπη, αλλά είναι ήδη στα προημιτελικά και δεν σταματάνε να ονειρεύονται περισσότερα, ενώ και στο πρωτάθλημα είναι στην πρώτη θέση (όντας εδώ και πέντε μήνες αήττητοι) και είναι στο χέρι τους το που θα τερματίσουν τον Μάιο. Μοναδικό μελανό σημείο είναι ο αποκλεισμός από το κύπελλο, αλλά αν η ΑΕΚ κατακτήσει έστω ένα από τα δυο τρόπαια που διεκδικεί σίγουρα κάνεις δεν θα θυμάται τι είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι. Όλα αυτά φυσικά οφείλονται στον άνθρωπο που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, ο οποίος είναι εκείνος που ΠΙΣΤΕΥΕΙ πρώτος από όλους την ομάδα και το μεταφέρει εντός, αλλά και εκτός αποδυτηρίων.

Τέλος, Θα ήθελα να σταθώ και στον αρχηγό της. Ο Πέτρος Μάνταλος ανανέωσε μέχρι το 2027 και κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει την καριέρα του στην ομάδα που έζησε όλα όσα μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστης στην καριέρα του. Πίκρες, χάρες, τίτλους, ευρωπαϊκές πορείες ακόμα και απαξίωση, όμως δεν το έβαλε πότε κάτω και έμεινε εδώ γιατί πάνω από όλα του το έλεγε η καρδιά του. Συγκίνηση προκάλεσε και το γραμμα που έγραψε προς τον γιο του διηγούμενος όλα όσα έζησε, ζει και έκτισε με αφοσίωση, ίδρωτα και αγάπη έχοντας τον δικέφαλο αετό στο στήθος.