ΑΕΚ: Επένδυση στο μέλλον με Χρήστο Αλεξίου

Ο αριστερόποδαρος κεντρικός αμυντικός, Χρήστος Αλεξίου πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ, αφού μόνο οι τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για να ενεργοποιηθεί το deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Η «Ένωση» επίσης έχει κλειδώσει τη μεταγραφή του Κάαν Καϊρίνεν για τη μεσαία γραμμή, ενώ παράλληλα θέλει να τονώσει το ελληνικό στοιχείο, προσπαθώντας την απόκτηση του πρώην στόπερ του Ατρομήτου.

Ο νεαρός αμυντικός εντάσσεται στην ΑΕΚ ως δανεικός, με οψιόν αγοράς της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η ιταλική ομάδα θα έχει ρήτρα επαναγοράς.

Inter CB Christos Alexiou joins AEK Athens on loan, with an option to buy in the range of €3m. Inter will hold a buy-back clause. W/@ManuBaio @SkySport #Inter pic.twitter.com/XiUUN7vElE — Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 5, 2026

Αυτός είναι ο Χρήστος Αλεξίου

Ο Αλεξίου είναι γεννημένος το 2005, ξεπετάχτηκε από τις ακαδημίες του Ατρομήτου και αποκτήθηκε από την Ίντερ το 2021 και έφτασε να γίνει και αρχηγός της ομάδας με σπουδαία γκολ σε ιταλικό και διεθνές επίπεδο στο Youth League και σε διοργανώσεις με τα κλιμάκια της εθνικής.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίκτη, που μετακόμισε στην Ιταλία από τις ακαδημίες του Ατρομήτου αρχικά ως δανεικός και το 2022 η Ίντερ τον απέκτησε με μεταγραφή έναντι 270.000 ευρώ. Η αξία του έχει πολλαπλασιαστεί έκτοτε, γιατί έχει γίνει ηγέτης της άμυνας της ομάδας Νέων των Νερατζούρι.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε 33 συμμετοχές με την ομάδα Primavera της Ίντερ και σκόραρε 3 γκολ, ενώ έδωσε και μια ασίστ.

Παράλληλα, έχει φορέσει 11 φορές την «γαλανόλευκη» με την Κ21 της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας πετύχει κι ένα γκολ.