ΑΕΚ: Επίσημη η ανανέωση του συμβολαίου του Βίντα

Ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος της ΑΕΚ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για την ανανέωση της συνεργασίας τους έως το 2027.



Ο 37χρονος αμυντικός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο έμπειρες και ηγετικές μορφές στα αποδυτήρια της ομάδας, προσφέροντας πολύτιμη παρουσία κυρίως σε επίπεδο νοοτροπίας και καθοδήγησης των νεότερων παικτών. Παρότι ο αγωνιστικός του ρόλος αναμένεται να διαφοροποιηθεί τη νέα σεζόν, καθώς θα βρίσκεται πιο πίσω στην ιεραρχία των κεντρικών αμυντικών, η σημασία του στο εσωτερικό της ομάδας παραμένει σημαντική. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ως τέταρτη ή και πέμπτη επιλογή στο rotation των στόπερ.



Η παραμονή του αποτέλεσε κοινή επιθυμία όλων των πλευρών στην ΑΕΚ. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς, το τεχνικό επιτελείο, αλλά και η διοίκηση με επικεφαλής τον Μάριο Ηλιόπουλο, εξέφρασαν θετική στάση απέναντι στη συνέχιση της συνεργασίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Βίντα τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.



Παράλληλα, ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για την επόμενη μέρα του ποδοσφαιριστή, με το ενδεχόμενο να παραμείνει στον οργανισμό της ΑΕΚ και μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του να βρίσκεται στο τραπέζι. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η αξιοποίησή του σε κάποιο οργανωτικό ή αγωνιστικό πόστο, επιβεβαιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.