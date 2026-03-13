ΑΕΚ: Η πετυχημένη (ήδη) χρονιά, η αγαπημένη της νοκ-άουτ φάση και η διαχείριση ενόψει Ατρόμητου

Σε μια συνέντευξη του στις αρχές της χρονιάς, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλώσει ότι οι στόχοι της ΑΕΚ για φέτος είναι τα προημιτελικά του Conference League και να τερματίσει μέσα στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. Λίγους μήνες αργότερα όχι μόνο τους έχει πετύχει, αλλά κοιτάζει ακόμα πιο ψηλά κάτι που κάνει τους φίλους της να μην σταματάνε να ονειρεύονται.

Eurokinissi

Η ΑΕΚ των προημιτελικών και η άνοδος στις Ευρωπαϊκές θέσεις

Η ομάδα του Νίκολιτς συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στην Ευρώπη όπου ξεκίνησε στην Φιλαδέλφεια με την Μπερ Σεβά και έχει φτάσει μέχρι εδώ και χωρίς να ξέρει κάνεις που θα σταματήσει. Η Ένωση όχι μόνο έχει φτιάξει την σεζόν της, αλλά έχει δημιουργήσει και προϋποθέσεις για τις επόμενες χρόνιες της στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ξεκίνησε από την θέση 160 και έχει βρεθεί ήδη στην 93...

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έγραψε ιστορία, καθώς είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει φτάσει μέχρι τα προημιτελικά όλων των διοργανώσεων που έχει συμμετάσχει. Κύπελλο πρωταθλητριών 1968-1969, Κυπελλούχων 1996-97 και 1997-98, Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, όπου έφτασε στα ημιτελικά και αποκλείστηκε από την Γιουβέντους και τέλος το φετινό που με τις εμφανίσεις της μπορεί να κάνει σκέψεις ανάλογες του Ολυμπιακού στην ίδια διοργάνωση πριν δυο χρόνια.

Eurokinissi

Το ρεκόρ του Νίκολιτς, το δυνατό της σημείο και η διαχείριση

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς δυνατά και μόλις από το τρίτο λεπτό έδειξε τις διαθέσεις της στην αντίπαλο της. Μετά από κόρνερ του Μάριν (9η ασίστ για φέτος), ο Βάργκα άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Ένα γκολ που ηταν το 17ο από στατική φάση δείχνοντας ότι είναι το δυνατό της σημείο στην φετινή πορεία σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Η Ένωση δεν σταμάτησε εκεί και μέχρι το 2-0 του Κοϊτά είχε τουλάχιστον τρεις κλασικές ευκαιρίες για γκολ, οι δυο από τον Βάργκα και η τρίτη στην σέντρα του Ρότα που όμως δεν βρήκε στόχο.

Eurokinissi

Τελικά, το ματς κλείδωσε από την εξαιρετική κίνηση του Γιόβιτς που βρήκε τον Κοϊτά και εκείνος αφού έκανε την προσποίηση μέσα στην περιοχή, εκτέλεσε για το 2-0. Από εκείνο το σημείο και μετά ανέβασε απόδοση όλη η ομάδα και ειδικά ο Πινέδα, με αποτέλεσμα η Τσέλιε να μην υπάρχει στο γήπεδο. Το 3-0 από τον Γκατσίνοβιτς με αρκετή δόση τύχης, αλλά και το 4-0 στο 49' από τον Μουκουντί έφεραν την ΑΕΚ με τα δυο πόδια (αν και όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο) στα προημιτελικά της διοργάνωσης ήδη από τον πρώτο αγώνα.

Τα θετικά όμως για την Ένωση δεν σταμάτησαν εκεί. Οι παίχτες και ο προπονητής της ΑΕΚ κατάφεραν να κάνουν διαχείριση για τα ματς που έρχονται και θα έχουν την ευκαιρία (λόγω του εύρους σκορ που πέτυχαν) να ξεκουράσουν παίχτες την επόμενη εβδομάδα στην ρεβάνς της Allwyn Arena. Αυτό είναι αποτέλεσμα της νοοτροπίας του Νίκολιτς που σε κάθε ματς κοιτάζει το αποτέλεσμα και αυτό είναι που τον έκανε από χθες τον προπονητή με τις περισσότερες ευρωπαϊκές νίκες σε μια σεζόν (τις 8 έφτασε ο Σέρβος) στην ιστορία της, αφήνοντας πίσω του τον Φερνάντο Σάντος και τον Φρόντισεκ Φάντροκ με 7.

Eurokinissi

Τέλος, ο κόσμος της ήταν πάλι εκεί δείχνοντας αποφασισμένος να μην την αφήσει πουθενά μόνη. Δυο χιλιάδες φίλοι της βρέθηκαν για δεύτερη φορά στο αντιτουριστικό Τσέλιε, παρά την ήττα στο παιχνίδι της πρεμιέρας της διοργάνωσης. Είναι ο δωδέκατος παίχτης της ομάδας και ετοιμάζεται για άλλο ένα εκτός έδρας πάρτι την Κυριακή στο Περιστέρι που με νίκη για την ΑΕΚ μπορεί να κρίνει και την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.