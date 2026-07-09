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ΑΕΚ και Γιόβιτς συνεχίζουν μαζί - Προφορική συμφωνία του Σέρβου με την Ένωση έως το 2029

ΑΕΚ και Λούκα Γιόβιτς θα συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2029.

Ο Λούκα Γιόβιτς πανηγυρίζει εναντίον του Παναθηναϊκού. Πηγή: Eurokinissi
Ο Λούκα Γιόβιτς πανηγυρίζει εναντίον του Παναθηναϊκού. Πηγή: Eurokinissi
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Η ΑΕΚ συμφώνησε στην επέκταση της συνεργασίας του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός θα φοράει τα κιτρινόμαυρα μέχρι το 2029.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία , ενώ το σημαντικότερο ραντεβού για την ολοκλήρωση του deal έγινε στην Αθήνα , λίγες μέρες πριν αποχωρήσει η «ένωση» για την Ολλανδία , με τον Μάριο Ηλιόπουλο να έχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας.

Έτσι ο άλλοτε επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με απολαβές που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διπλασιαστεί η ρήτρα αποδέσμευσης του 28χρονου ποδοσφαιριστή και θα «αγγίζει» τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λούκα Γιόβιτς την περασμένη σεζόν με τους πρωταθλητές Ελλάδος μέτρησε 21 γκολ και 3 ασίστ σε 43 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

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