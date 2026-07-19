ΑΕΚ: Κινείται για την απόκτηση του Κάνγκουα η Ένωση - Το προφίλ του παίκτη

Η ΑΕΚ σχεδιάζει την επόμενη της ημέρα, μετά την αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα και ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο Ισραήλ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο χαφ, ο οποίος είναι πιθανό να αποτελέσει τον εκλεκτό του Νίκολιτς για να αντικατασταθεί το μεγάλο κενό με την αποχώρηση του Πινέδα.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Όρι Κούπερ αναφέρει πως ο μέσος από την Ζάμπια αποτελεί τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μεξικανού χαφ, με το στυλ τους να είναι παρεμφερές, κάτι που είχε φανεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει την Χάποελ Μπερ Σεβά στον β' προκριματικό του Conference League.

Ποιος είναι ο Κάνγκουα

Ο Κάνγκουα είναι ένας βραχύσωμος, ταχύτατος και άκρως δημιουργικός μέσος, με εξαιρετική ικανότητα να πατάει την αντίπαλη περιοχή, να σκοράρει και να μοιράζει ασίστ. Μετά το πέρασμά του από τη ρωσική Άρσεναλ Τούλα και τον Ερυθρό Αστέρα (με τον οποίο αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League), βρήκε την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη» στο Ισραήλ.

Στη Χάποελ Μπερ Σεβά πραγματοποίησε εκπληκτικές σεζόν. Ενδεικτικά, τη σεζόν 2024-25 μέτρησε 13 γκολ (14 σε όλες τις διοργανώσεις) και τη σεζόν 2025-26 συνέχισε ακάθεκτος με 11 γκολ στο πρωτάθλημα (12 γκολ και 9 ασίστ συνολικά).

Μάλιστα, ξεκίνησε ζεστός και τη νέα σεζόν (2026-27), σκοράροντας το μοναδικό γκολ της ομάδας του στον πρόσφατο τελικό του Σούπερ Καπ Ισραήλ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.