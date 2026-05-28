ΑΕΚ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026/27 - Οι τιμές τους

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αρχίζει σιγά-σιγά να χτίζει την επόμενη της ημέρα, μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Η Ένωση σχεδιάζει το αγωνιστικό της πλάνο για την νέα σεζόν, με την διοίκηση να κυκλοφορεί τα εισιτήρια διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Τα εισιτήρια αφορούν τους εγχώριους αγώνες, δηλαδή τα παιχνίδια σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας, με τις τιμές να παραμένουν ίδιες με αυτές της περασμένης σεζόν!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 άρχισε!



Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία!



Μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.



Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.



Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.



Σε πρώτη φάση, και συγκεκριμένα έως και τις 19 Ιουνίου 2026, δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη πώληση όλων των διαθέσιμων θέσεων.



Για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας σας πατήστε ΕΔΩ.



Με το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕ ΑΕΚ μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στο tickets@aekfc.gr και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 2102250600 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00).



Προνόμια κατόχων



Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος για τους κατόχους των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μας θα ισχύσουν σημαντικά προνόμια από τους χορηγούς της ΠΑΕ ΑΕΚ, τα οποία θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα.



Κάρτα φίλου ΑΕΚ



Υποχρεωτική για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας είναι όπως και τα προηγούμενα χρόνια η αγορά της Κάρτας Φίλου ΑΕΚ, με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στο ερασιτεχνικό σωματείο, για τις ανάγκες των τμημάτων του.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά Κάρτας Φίλου ΑΕΚ δείτε ΕΔΩ.



Όλες τις πληροφορίες για τιμές, περιόδους αγορών και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε ΕΔΩ.».