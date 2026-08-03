Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Champions League

ΑΕΚ: Με τον νικητή του Λέφσκι - Καϊράτ στα playoffs του Champions League η Ένωση

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τoν νικητή του Λέφσκι - Καϊράτ στα playoffs του Champions League, με σκοπό να βρεθεί ξανά στα «αστέρια».

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Ο δρόμος προς τα... αστέρια είναι ανοιχτός για την ΑΕΚ, η οποία έμαθε στην κλήρωση της Δευτέρας (3/8) στη Νιόν τον αντίπαλο της στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι, αναζητώντας την πρόκριση που θα την στείλει και πάλι στο Champions League έπειτα από τη σεζόν 2018/19.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει σε Σόφια ή Αλμάτι στις 18/19 Αυγούστου, με τον επαναληπτικό της Allwyn Arena να ορίζεται για τις 25 ή 26 Αυγούστου.

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