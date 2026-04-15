ΑΕΚ - Μπανταλόνα 72-67: «Έλιωσε» τους Ισπανούς στην καυτή Sunel Arena και... πέταξε στο Final 4

Το έκανε ξανά η «ψυχωμένη» ΑΕΚ, με μια ακόμα επική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο! Η Ένωση πήρε μια απίθανη νίκη-πρόκριση στο Final 4 του Basketball Champions League απέναντι στην ποιοτική Μπανταλόνα (72-67), αποκλείοντας την διοργανώτρια της τελικής φάσης σε μια πραγματική μάχη στην κατάμεστη Sunel Arena.

Οι παίκτες του Σάκοτα ξεκίνησαν άψογα το παιχνίδι, φάνηκαν να υποκύπτουν στην... Ευρωλιγκάτη ποιότητα των Πάρκερ-Ρούμπιο, κατάφεραν όμως να αντεπιτεθούν στο φινάλε και με κρίσιμα σουτ των Μπάρτλεϊ και Κατσίβελη ξεπέρασε το υψηλότατο εμπόδιο των Ισπανών.

Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Μπράουν ήταν οι κορυφαίοι της Ένωσης, με την συμβολή του Κατσίβελη στο τελευταίο δεκάλεπτο να είναι κομβική για να έρθει η πρόκριση.

Πλέον, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει επί ισπανικού εδάφους την Μάλαγα, αναζητώντας εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό στο BCL. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου, χωρίς να έχει οριστεί ακόμη ώρα διεξαγωγής.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ ορμώμενη από την ενέργεια που της έδωσε το κοινό της ξεκίνησε πολύ θετικά το παιχνίδι, με τους Φίζελ και Γκρέι να δίνουν λύσεις αμυντικά και το τρίποντο του Μπάρλεϊ να ζεσταίνει ακόμα παραπάνω τον κόσμο. Τρία σερί «κιτρινόμαυρα» τρίποντα έπειτα από πολύ όμορφη κυκλοφορία της μπάλας έδωσαν στους γηπεδούχους ένα +9, με τον προπονητή της Μπανταλόνα να καλεί εσπευσμένα τάιμ-άουτ (15-6, 6').

Παρά το προσωρινό διψήφιο προβάδισμα της Ένωσης, η είσοδος του Ρούμπιο προβλημάτισε την άμυνα των κιτρινόμαυρων, ρίχνοντας την απόσταση στο καλάθι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (20-18, 10').

Ένα τετράποντο του Νάναλι έδωσε ξανά σφυγμό στην ΑΕΚ, η Μπανταλόνα όμως συνέχισε να βρίσκει λύσεις μειώνοντας στον πόντο. Ο Πάρκερ έφερε σε θέση οδηγού την Μπανταλόνα, που με τον ασταμάτητο Ρίκι Ρούμπιο άρχισε να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Ο Γκρέι φάνηκε να μειώνει στους 4 την διαφορά στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όπως όμως έδειξαν οι διαιτητές η προσπάθεια ήταν εκτός χρόνου, κάτι που έστειλε τους Ισπανούς στα αποδυτήρια στο +6. Σκορ ημιχρόνου 34-40.

Την ώρα που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά πίσω από τα 6,75μ. για την ΑΕΚ, οι φιλοξενούμενοι δημιουργούσαν διαρκώς ελεύθερα σουτ στα οποία έβρισκαν και στόχο. Η Ένωση κατάφερε να κρατήσει σε μονοψήφια επίπεδα την διαφορά, βρίσκοντας ένα τρίποντο-ανάσα από την κορυφή με τον Μπράουν.

Ένα μεγάλο σουτ του Κατσίβελη έριξε προσωρινά σε απόσταση καλαθιού την απόσταση, ο Πάρκερ όμως με τέσσερεις συνεχόμενους δικούς του έκοψε την προσπάθεια αντεπίθεσης της Ένωσης. Ο Γκρέι με 2/2 βολές κατέβασε στους δύο την διαφορα στα τελευταία λεπτά, με τον Κατσίβελη να ισοφαρίζει σε 65-65!Ο Μπάρτλεϊ έβαλε το τρίποντο την στιγμή που η ΑΕΚ το χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Κατσίβελης έβαλε ένα ακόμα πιο κρίσιμο λέι-απ που αύξησε την απόσταση, ο κόσμος έπαιξε... άμυνα με την φωνή του και η ΑΕΚ προκρίθηκε στο Final 4, αφήνοντας εκτός την οικοδέσποινα Μπανταλόνα!

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67.