ΑΕΚ - Ντε Γκράαφχσαπ 2-1: «Πρεμιέρα» στη νέα σεζόν με νίκη και σκόρερ τους Βάργκα-Ζούμπκοφ

Φιλικό «ξεμούδιασμα» με νίκη για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Η Ένωση επικράτησε με 2-1 της Ντε Γκράαφχσαπ στο πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους, όντας ανώτερη σχεδόν σε όλο το διάστημα του αγώνα. Οι κιτρινόμαυροι πέτυχαν και τα δύο τους τέρματα στο πρώτο 45λεπτό, με τους Βάργκα και Ζούμπκοφ να σημειώνουν τα πρώτα τέρματα της νέας σεζόν.

Εκτός από τον Ουκρανό, ντεμπούτο έκανε και ο Κάιρινεν από τις μεταγραφές της ομάδας, ενώ προφυλάχθηκαν οι Γιόβιτς και Ζίνι λόγω μικρών ενοχλήσεων που είχαν αισθανθεί.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Ντε Γκράαφσχαπ έφτιαξε την πρώτη τελική του αγώνα στο 5', με τον Μπρινιόλι να αποκρούει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το σουτ των Ολλανδών.

Η Ένωση απάντησε στο 12ο λεπτό μέσω μιας στατικής φάσης, με τον Μάνταλο να βρίσκει στον αέρα τον Γκεοργκίεφ που με το κεφάλι έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία. Ένα αβίαστο λάθος του Μπρινιόλι λίγο έλειψε να φέρει μπροστά στο σκορ τους Ολλανδούς, ο Μουκουντί με σωτήρια προβολή διόρθωσε την κατάσταση και δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της τελικής προσπάθειας.

Στο 31' η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά στο γκολ, με τον Ρότα να κάνει το γύρισμα προς την περιοχή και τον Βάργκα να μην προλαβαίνει να στείλει στα δίχτυα την μπάλα με την προβολή του. Ο Ούγγρος έδωσε εν τέλει το προβάδισμα στην Ένωση στο 38', σκοράροντας με το κεφάλι έπειτα από μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου.

Μάλιστα, στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους η ΑΕΚ έκανε το 2-0, έπειτα από όμορφη συνεργασία των Κοϊτά-Ζούμπκοφ στην αντεπίθεση με σκόρερ τον δεύτερο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με αλλαγή ολόκληρης της εντεκάδας από τον Νίκολιτς. Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ψυρρόπουλος, Σαχαμπό, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα και Καλοσκάμης πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο.

Οι «κιτρινόμαυροι» άγγιξαν το 3ο τέρμα στο 54', όταν από το συρτό γύρισμα του Ελίασον και την άμεση εκτέλεση του Καλοσκάμη η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ελίασον από το ύψος της περιοχής έστειλε άουτ την μπάλα χωρίς αντίπαλο.

Οι Ολλανδοί κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 στο 80', όταν από την κακή εκτίμηση του Μπαλαμώτη στην έξοδό του να μαζέψει την μπάλα, αυτή έφτασε στον Τανγκ που με το κεφάλι πρόσθεσε το όνομα του στο πίνακα των σκόρερ.

Στο 90' ο Ρέλβας παραλίγο να σκοράρει μετά την κεφαλιά πάσα του Μουκουντί, ο Πορτογάλος όμως δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία.

Οι εντεκάδες της ΑΕΚ στα δύο ημίχρονα

1ο μέρος: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Ρότα, Γκεοργκίεβ, Πένραϊς, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Ζίνι

2ο μέρος: Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ψυρρόπουλος, Σαχαμπό, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Καλοσκάμης