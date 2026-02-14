ΑΕΚ: Ο απίθανος λόγος που ο Μάρκο Νίκολιτς απέλυσε τον βοηθό του

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τερματίσει άμεσα τη συνεργασία του με τον Αλεξάνταρ Ρόγκιτς, συνεργάτη που είχε έρθει το καλοκαίρι μαζί του στην Ένωση και αποτελούσε μέρος του στενού του κύκλου. Η αφορμή δεν είχε σχέση με αγωνιστικά ζητήματα, προπονητικές διαφωνίες ή αξιολόγηση της δουλειάς στο γήπεδο, αλλά με μια κίνηση που θεωρήθηκε σοβαρό πειθαρχικό ολίσθημα.



Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ρόγκιτς βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας για την EuroLeague, συνοδευόμενος από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν ήταν το ίδιο το ματς ή η παρουσία του διάσημου τενίστα, αλλά το γεγονός ότι η επίσκεψη έγινε χωρίς ενημέρωση του προπονητή της ΑΕΚ, σε μια περίοδο που η ομάδα βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική εγρήγορση.



Οι ποδοσφαιριστές ενημερώθηκαν άμεσα για την εξέλιξη, ενώ ο Ρόγκιτς δεν ακολούθησε καν την αποστολή στη Θεσσαλονίκη για το κρίσιμο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο εργαζόταν παράλληλα και στην εθνική Σερβίας, ως προσωπική επιλογή του Βέλικο Παούνοβιτς, γεγονός που δεν επηρέασε, ωστόσο, τη στάση της ΑΕΚ.

