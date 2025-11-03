ΑΕΚ: Ο Πινέδα της έδωσε το φιλί της ζωής απέναντι στο... «πούλμαν» και την διαιτησία

Η ΑΕΚ παρά την μέτρια εμφάνιση της επικράτησε 1-0 του ακίνδυνου Παναιτωλικού και παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας ακολουθώντας τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να είδαν ότι το ματς πήγε να στραβώσει, άλλα ο Ορμπελίν Πινέδα που σκόραρε μετά από καιρό, έδωσε στην ΑΕΚ πολλά παραπάνω από ένα τρίποντο.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Ακυρωμένο γκολ και κάρτες έσπρωχναν την ΑΕΚ στην γκέλα

Με όσα συνέβησαν μέσα στην βδομάδα, ο οργανισμός ΑΕΚ δεν βρισκόταν στην καλύτερη ψυχολογία και όσο περνάει ένα ματς και δεν σκοράρεις, οντάς το ακλόνητο φαβορί συνήθως την πατάς. Και πόσο μάλλον όταν σκοράρεις και το γκολ σου ακυρώνεται, το ηθικό σου από πεσμένο, ήδη καταλήγει στα τάρταρα.

Η ένωση είχε βρει δίχτυα και στο 79' όμως ο διαιτητής Παπαδόπουλος μετά από επέμβαση του VAR Ευαγγέλου ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ του Σέρβου σε μια φάση που σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά ο Έλληνας ρέφερι γέμισε με κάρτες την ομάδα του Νίκολιτς σε ένα ματς που η κατοχή έφτασε σε ποσοστά ακόμα και του 72% για τους γηπεδούχους.

Eurokinissi

Η επίμονη παρά την μετριότητα και η διάσπαση του «πούλμαν»

Σίγουρα η ΑΕΚ ακόμα δεν είναι η ομάδα που θέλει να βλέπει ο κόσμος της και αυτό διότι ο προπονητής της δεν έχει ακόμα κατασταλάξει σε βασικές επιλογές ώστε να βρει ρυθμό, με ευθύνη βεβαία δίκη του καθώς δεν απαίτησε περισσότερα το καλοκαίρι. Επίσης δεν βρίσκεται καν στο επίπεδο των δυο πρώτων και αυτό φάνηκε στα παιχνίδια που έδωσε απέναντι τους.

Όμως δεν παύει να είναι μια ομάδα που έκανε τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και δείχνει να μην το βάζει κάτω παρά τις μέτριες εμφανίσεις και τα εμπόδια που βρίσκει μπροστά της, κερδίζοντας τρίτο παιχνίδι στις καθυστερήσεις (Κηφισιά, Ηλιούπολη και Παναιτωλικό).

Στα αγωνιστικά η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με ορμή και θέληση να γίνει αφεντικό στο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που από το πρώτο λεπτό είχε 11/11 παίχτες πίσω από την μεσαία γραμμή. Ο Νίκολιτς προσπάθησε να δημιουργήσει επιλέγοντας τον Ζοάο Μάριο άλλα και τον Καλοσκάμη στα πλαγια, δυο δεκάρια δηλαδή με αντίθετο πόδι που με την τεχνική τους θα μπορούσαν να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα της ομάδας του Αγρινίου. Ο Πορτογάλος στο πρώτο ημίχρονο δεν το κατάφερε άλλα στο δεύτερο που πέρασε στην φυσική του θέση έκανε την διαφορά έχοντας καθαρό μυαλό και σωστές μεταβιβάσεις.

Ακόμη και η επιλογή Πένραις ήταν καθαρά για την επιθετική ικανότητα που έχει ο σκωτσέζος σε σχέση με τον Πήλιο ώστε να δώσει πλάτος στο γήπεδο. Τέλος, ειδική αναφορά αξίζει να γίνει και στον Λάζαρο Ρότα που μετά τον σκόρερ Πινέδα ήταν ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ βοηθώντας πολύ στην ανάπτυξη και φυσικά δίνοντας την ασίστ για το νικητήριο γκολ της γηπεδούχου.

Eurokinissi

Σωτήρας Πινέδα μετά από καιρό και ο κρίσιμος Γενάρης

Με αυτήν την τακτική προσέγγιση μπορεί να μην έκανε πολλές ευκαιρίες, όμως όσες δημιούργησε θα μπορούσαν να βρουν δίχτυα κάτι που όσο δεν γινόταν και περνούσε η ώρα την γέμιζε άγχος. Εκεί που λοιπόν όλα έμοιαζαν χαμένα και η ΑΕΚ βρισκόταν μπροστά σε μια καταστροφική γκέλα, άλλα και ακόμη μεγαλύτερη εσωστρέφεια, μίλησε η κλάση του Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός σκόραρε μετά από 9 μήνες (από τον Φλεβάρη του 2025 απέναντι στον Πανσερραικό στο ίδιο γήπεδο), και της χάρισε μια νίκη που την κράτησε ζωντανή για να κυνηγήσει μέχρι τον Γενάρη το καλύτερο δυνατό.

Eurokinissi

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναλάβει δράση η διοίκηση μαζί με τον προπονητή ώστε να διορθώσουν όσα κενά άφησαν το καλοκαίρι αφήνοντας «γυμνή» την ομάδα σε κομβικές θέσεις. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος πρέπει να είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες ώστε να πείσει ο οργανισμός τον κόσμο ότι όντως κάτι σοβαρό γίνεται και μάλιστα από τις πρώτες κιόλας μέρες του χρόνου. Θα είναι κρίσιμο επίσης διάστημα καθώς υπάρχει πιθανότητα αγωνιστικής κοιλιάς και από τους ανταγωνιστές της και αν η ΑΕΚ θέλει να μείνει μέσα στην διεκδίκηση όλων των στόχων πρέπει να κινηθεί γρήγορα και μεθοδικά καθώς η μάχη φαίνεται πως είναι και θα είναι άνιση.