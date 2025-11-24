ΑΕΚ: Ο Ζίνι και το βασικό σχέδιο του Νίκολιτς έδωσαν τη νίκη στην αρχή της «διαβολοβδομάδας»

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Άρη στην «OPAP Arena», με τον Ζίνι να σκοράρει αμέσως μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του και τον Νίκολιτς να είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιήσει το σύστημα που δούλεψε περισσότερο από κάθε άλλο το καλοκαίρι στην προετοιμασία.

Eurokinissi

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Η κυριαρχία της ΑΕΚ και το παρεξηγημένο ενεργητικό της

Μπορεί για πολλούς το 1-0 φέτος να είναι το αγαπημένο της σκορ, αλλά και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΟΦΗ όπως και σε αυτό με τον Άρη, η Ένωση άξιζε περισσότερα, καθώς και η κατοχή της μπάλας, αλλά και οι ποιοτικές της τελικές είναι για μεγαλύτερο σκορ.

Ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ (που βραβεύτηκε για το πέρασμα του και ότι πέτυχε μέσα σε αποθέωση) μπορεί να είχε δυο ευκαιρίες που θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά στάθηκε άτυχος στην μια και στην άλλη ο εξαιρετικός φέτος Θωμάς Στρακόσια κράτησε το μηδέν για την ΑΕΚ. Όμως σε γενική εικόνα, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν και είχαν το καθαρό μυαλό δημιουργικά όπως και στην Κρήτη για να βρουν το «χρυσό» γκολ που θα τους έφερνε ξανά σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Eurokinissi

Η επιστροφή του Ζίνι και η σταθερότητα του Μάνταλου

Ο Ανγκολέζος φορ της ΑΕΚ επέστρεψε μετά από καιρό σκοράροντας το γκολ της νίκης και δίνοντας στον Γιόβιτς την ελευθερία να βρίσκει χώρους για να σκοράρει, με τον Σέρβο όμως να μην μπορεί να την αξιοποιήσει. Βέβαια, είναι από τα λίγα ματς που κατάφεραν να παίξουν και οι δυο μαζί και ίσως, αν πάρουν παιχνίδια θα μπορέσουν να υλοποιήσουν το βασικό σχέδιο του Νίκολιτς που θα τους έχει μαζί στην ενδεκάδα, είτε τον Ζίνι πίσω από τον Γιόβιτς, είτε δίπλα του όπως γινόταν τόσο καιρό με τον Πιερό.

Eurokinissi

Όσον αφορά τον αρχηγό της ΑΕΚ, ήταν σταθερός όπως πάντα έχοντας την ασίστ στο γκολ και γενικά ηρεμία με σκοπό να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας όσο καλύτερα γίνεται. Από την άλλη ο Ζοάο Μάριο δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, ενώ συνολικά δεν έχει δώσει γκολ και ασίστ που θα μπορούσαν να δώσουν στην ομάδα πιο εύκολες νίκες και βαθμολογικές ανάσες.

Eurokinissi

Η μονόπατη δεξιά πλευρά και η ετοιμότητα μετά την διακοπή

Ένα από τα πράγματα που θα χρειαστεί να δουλέψει περισσότερο με τους παίχτες του ο Νίκολιτς είναι οι βοήθειες από τα πλάγια μπακ της. Σίγουρα ο Πενράις δεν ήταν κάλος με λάθος εκτίμηση στην φάση του 48', άλλα και επιθετικά δεν δημιούργησε προϋποθέσεις για να βρει φάσεις, ώστε να απειλήσει η ομάδα. Αυτό έκανε την ΑΕΚ να πηγαίνει συνέχεια στα δεξιά με τον Ρότα που ενώ πήγαινε μέχρι τέλους, τα χάλαγε στην κρίσιμη πάσα ή ενέργεια.

Eurokinissi

Η ΑΕΚ πάντως φάνηκε προετοιμασμένη μετά την διακοπή βγάζοντας ένταση ενώ προσπάθησε ορθολογικά να ανοίξει την άμυνα του Άρη κάτι που αργά η γρήγορα θα καρποφορούσε. Αυτό ήταν άλλο ένα θετικό μαντάτο για τα παιχνίδια που έρχονται με Παναθηναϊκό και Φιορεντίνα σε αυτήν την... «διαβολοβδομάδα» για την Ένωση.

Η Φιορεντίνα, η ενίσχυση και η αποτελεσματικότητα

Την Πέμπτη η ΑΕΚ θα παίξει στην Ιταλία απέναντι σε ένα από τα φοβορί της διοργάνωσης. Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να βγουν κερδισμένοι σε πολλούς τομείς με ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς θα έρθουν όλο και πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και θα ανεβάσουν την ψυχολογία τους τόσο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο όσο και για την συνεχεία της σεζόν. Φυσικά όλα αυτά θα καρποφορήσουν αν η ΑΕΚ κάνει και αυτό που πρέπει στο μεταγραφικό παζάρι του Γενάρη, ώστε να ενισχυθεί εκεί που πονάει, αλλά και να βρει το αντίδοτο στην επιθετική δυστοκία που σε κάποια ματς ίσως και να είχε γράψει την ιστορία τελείως διαφορετικά.