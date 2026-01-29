ΑΕΚ: Οι καθοριστικοί παράγοντες της νίκης, η άμυνα για σεμινάριο και η κίνηση ματ του Σάκοτα

Λίγο η αύρα από την άφιξη του ποδοσφαιρικού τμήματος που έδειξε την μεσαία λέξη από τα αρχικά της, λίγο ο κόσμος που με την φωνή του έσπρωξε την ομάδα, αλλά και η άρνηση της ήττας από το σύνολο του Σάκοτα οδήγησαν την ΑΕΚ στην μεγάλη νίκη απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Οι Γερμανοί είχαν τα ηνία μέχρι και το 35' όμως η Ένωση γύρισε το ματς από το -11 και με κορυφαίους τους Χαραλαμπόπουλο και Μπάρτλεϊ πήρε το ροζ φύλλο αγώνα που την κάνει φαβορί του ομίλου και αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Basketball Champions League.

Έσπασε το αήττητο της Άλμπα με άμυνα για σεμινάριο

Όποιος έχει παρακολουθήσει την Γερμανική ομάδα φέτος, πρόκειται για μια ομάδα πάρα πολύ καλή κάτι που δείχνουν και τα αποτελέσματα μέχρι το χθεσινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ την υποχρέωσε να κάνει την πρώτη της ήττα από τον Οκτώβρη του 2025, σπάζοντας το σερί των έξι νικών που είχε και αυτό δείχνει και το πόσο μεγάλο ήταν το κατόρθωμα για την ελληνική ομάδα.

Για να γίνει αυτό χρειάστηκε η Ένωση να παίξει άμυνα για σεμινάριο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κρατήσει τους Γερμανούς κάτω από τους 85 πόντους κάτι που είχε να γίνει από το πρώτο ματς της σεζόν στο Basketball Champions League. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι στο τελευταίο οκτάλεπτο η ΑΕΚ δέχτηκε μόνο 6 πόντους κάτι που ήταν ο οδηγός για την ανατροπή μέχρι να μιλήσουν επιθετικά οι κιτρινόμαυροι με μπροστάρηδες τους Χαραλαμπόπουλο και Μπάρτλεϊ.

Η παράκληση του Σάκοτα και ο Μπράουν που μας συστήθηκε

Ο προπονητής της Ένωσης ξέρει από τα τόσα χρόνια που βρίσκεται στην ομάδα πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας κόσμος. Με δηλώσεις του πριν το παιχνίδι ζήτησε από τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο για να στηρίξει τους παίχτες του αλλά και να δώσει ένα μήνυμα στην Ευρώπη ελέω FIBA Europe, ώστε να φανεί η δυναμική της ομάδας ακόμα περισσότερο στην Ευρώπη. Με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί και η προσπάθεια όλων στο κλαμπ από τον πρόεδρο μέχρι και τους παίχτες.

Eurokinissi

Ευχάριστη έκπληξη χθες ήταν ο Μπράουν. Ένας παίχτης που ήρθε πριν λίγο καιρό στην ομάδα αλλά λόγω τραυματισμού έμεινε εκτός. Ήθελε πολύ να βοηθήσει αλλά στην ΑΕΚ ήθελαν να είναι στο 100% για να μπορέσει να ενισχύσει ουσιαστικά το ρόστερ. Τελείωσε το παιχνίδι με 9 πόντους και 5 ριμπάουντ αλλά όλα τα λεφτά ήταν οι άμυνες του που δεν επέτρεψαν σε κανέναν αντίπαλο του να σκοράρει απέναντι του. Όλες οι προσπάθειες των αντιπάλων είτε κοβόντουσαν με μπλοκ είτε με σουτ που δεν θα ήταν εύκολο να καταλήξουν στο καλάθι. Όσο για τα καρφώματα το χθεσινό ήταν μόνο η αρχή για το θέαμα που μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά τα στοιχειά αρέσουν πολύ στον Σάκοτα και δεν είναι τυχαίο ότι τον ήθελε από την αρχή της χρονιάς όμως εκείνος αναζητούσε τότε την τύχη του στον μαγικό κόσμο του NBA.

Eurokinissi

Οι σταθερές αρχές και ο Χαραλαμπόπουλος που έδειξε γιατί αποκτήθηκε

Από την αρχή της χρονιάς είναι οι δυο που τραβάνε περισσότερο το κουπί για την ΑΕΚ με τις ηγετικές εμφανίσεις τους. Ο λόγος για τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι που είναι ευλογία ότι υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας. Ο πρώτος τελείωσε το ματς με 26 πόντους αλλά όχι μόνο αυτό, καθώς ήταν εξαιρετικός και στα αμυντικά του καθήκοντα, κάτι που ίσως τον κάνει και MVP του ματς, αλλά και γενικά της Ένωσης φέτος. Από την άλλη, ο Γκρέι ήταν παντού επίσης, ξέροντας να βάζει σωστά το κορμί του και να δίνει στην ΑΕΚ καλές επιλογές και στα δυο μέρη του γηπέδου όταν χρειαζόταν μέσα στο παιχνίδι.

Eurokinissi

Αυτός όμως που έδωσε απαντήσεις σε πολλούς και δικαιώνει τον προπονητή του είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πλέον στέκεται στα ποδιά του βρίσκοντας ρυθμό και στα τελευταία ματς με δικά του τρίποντα έχει σπρώξει την ΑΕΚ σε νίκες. Στο χθεσινό παιχνίδι έβαλε 13 πόντους με 3 τρίποντα, όπου το ένα έβαλε μπροστά στο σκορ την Ένωση, ενώ έβαλε και τις κρίσιμες βολές στα τελευταία λεπτά.

Για το τέλος άφησα ίσως το πιο σημαντικό. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου στα αδικοχαμένα παιδιά του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μια τραγωδία που γεμίζει με θλίψη την Ελλάδα και αφαιρεί από νέους ανθρώπους την ζωή. Δεν υπάρχουν λόγια και μακάρι να ήταν οι τελευταίοι που έχασαν την ζωή τους για την αγαπημένη τους ομάδα.