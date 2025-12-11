ΑΕΚ: Οι προσθήκες που χρειάζεται ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου και οι.. φευγάτοι

Η ΑΕΚ με βάση τα λεγόμενα από το καλοκαίρι του τεχνικού διευθυντή αλλά και του προπονητή της, θα χρειαστεί τρεις μεταγραφικές περιόδους, ώστε να φτάσει το πρότζεκτ στο επίπεδο που έχουν στο μυαλό τους. Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος λοιπόν έφτασε και θα αναλύσουμε τις θέσεις αλλά και τους λόγους που χρειάζεται ενίσχυση η Ένωση.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Η περίπτωση του δεξιού μπακ και ο καταπονημένος Ρότα

Εδώ και χρονιά, η ΑΕΚ ταλαιπωρείται να βρει λύση στην θέση του δεξιού μπακ. Η Ένωση από την φυγή του Σιντιμπέ και μετά δεν έχει βρει κάτι αντάξιο της δυναμικής της, με τον Λάζαρο Ρότα να έχει πάρει στις πλάτες του το αγωνιστικό φορτίο. Ο διεθνής Έλληνας μπακ θα είναι στην ομάδα και τα επόμενα χρόνια μετά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του, όμως σίγουρα θα χρειαστεί να προστεθεί μια λύση ισάξια ή ακόμα και καλύτερη από αυτόν, ώστε να μοιράζεται τον χρόνο μαζί του. Από την στιγμή μάλιστα που ο Οντουμπάτζο δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα και δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς, ενώ μετά από αυτούς η επόμενη λύση είναι ο νεαρός Κοσίδης, η ενίσχυση μοιάζει επιτακτική για μια ομάδα του επιπέδου της ΑΕΚ.

Eurokinissi

Ο Στόπερ και οι περιπτώσεις Βίντα - Χρυσόπουλου και Μήτογλου

Επόμενη θέση που θα χρειαστεί να επέμβει η ΑΕΚ είναι αυτή του στόπερ. Πέρα από τους βασικούς Μουκουντί (πρόσφατα ανανέωσε) και Ρέλβας που έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία μέχρι στιγμής, η ομάδα δεν φαίνεται να έχει επιλογές, καθώς οι τρεις στόπερ που είναι πίσω τους δεν υπολογίζονται για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ας αρχίσουμε με τον πιο έμπειρο από όλους, τον Ντομαγκόι Βίντα. Ο Κροάτης στόπερ είναι στο 36ο έτος της ζωής του και το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας φαίνεται να είναι κοντά κάτι που τον έχει κάνει τρίτη λύση για την άμυνα των κιτρινόμαυρων. Από ότι γίνεται αντιληπτό δεν θα παραμείνει του χρόνου στο ρόστερ, αλλά δεν αποκλείεται να συνεχίσει την συνεργασία του με την ΑΕΚ από κάποιο άλλο πόστο.

Eurokinissi

Στην συνέχεια ακολουθούν οι δυο Έλληνες, Μήτογλου και Χρυσόπουλος. Για τον πρώτο, η ΑΕΚ είναι ήδη σε συζητήσεις για λύση του συμβολαίου του και μάλιστα από ότι φαίνεται αυτό θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς. Για τον δεύτερο, παρόλο που στην προετοιμασία ο Νίκολιτς φαινόταν να τον υπολογίζει, όσο περνάει η χρονιά τα λεπτά συμμετοχής του είναι ελάχιστα κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ίσως αυτό που θέλει ο προπονητής για την συγκεκριμένη θέση.

Με βάση λοιπόν όλα αυτά και τα χαρακτηριστικά των βασικών της στόπερ, η ΑΕΚ θα πρέπει θα ψάξει για κεντρικό αμυντικό που να έχει βασικά στοιχειά την ταχύτητα και την δύναμη, έναν στυλ Βράνιες για να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί.

Eurokinissi

Η πολυπληθής θέση των χαφ και η δήλωση του Νίκολιτς

Αν μια θέση στο γήπεδο μπορεί να θεωρηθεί πλήρης για την Ένωση είναι αυτή των κεντρικών χαφ. Η ΑΕΚ διαθέτει τις περισσότερες λύσεις εκεί καθώς στο ρόστερ υπάρχουν οι Γκρούγιτς, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Γιόνσον και Περέιρα. Όλα αυτά όμως ήρθε να τα αλλάξει η πρόσφατη δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς ότι η ομάδα ψάχνει χαφ για τον Γενάρη. Αυτή η δήλωση μπορεί και να βγάζει νόημα γιατί όπως έχει δείξει δεν υπολογίζει όλους αυτούς για την ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του.

Οι δύο που είναι υποψήφιοι για αποχώρηση είναι ο Γιόνσον και ο Λιούμπισιτς που δεν έχουν θέση στα βασικά πλάνα του προπονητή. Ο ένας δεν έχει αγωνιστεί καθόλου ενώ ο δεύτερος παρόλο που έχει πάρει ευκαιρίες σε αντίθεση με τον Δανό, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα με βάση την ποιότητα ( που σίγουρα διαθέτει), αλλά και το υψηλό συμβόλαιο του.

Eurokinissi

Με βάση τα παραπάνω ίσως η Ένωση ψάξει για κάποιο εξάρι που θα έχει οργανωτικές αρετές, ώστε να παίρνει ανάσες και ο Πέτρος Μάνταλος που από το καλοκαίρι είναι η βασική επιλογή, παρόλο που δεν είναι η θέση του και άσχετα αν έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά, όντας από τους πυλώνες (και) της φετινής ΑΕΚ.

Οι εξτρέμ και η επιτακτική προσθήκη στην κορυφή της επίθεσης

Όσον αφορά τις επιθετικές λύσεις, η ΑΕΚ έχει ποιότητα, αλλά ίσως θέλει 1-2 προσθήκες ακόμα που να αγωνίζονται στο δεξί άκρο και στο κέντρο της επίθεσης. Οι κιτρινόμαυροι στα δεξιά έχουν καθαρό εξτρέμ μόνο τον Νίκλας Ελίασον (μετά και τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς), καθώς Κουτέσα και Κοϊτά ανταποκρίνονται καλά μόνο στα αριστερά. Επιπλέον στο κέντρο της επίθεσης, με γνώμονα ότι ο Νίκολιτς θέλει να παίζει με δύο φορ και με δεδομένο ότι ο Ζίνι βγάζει τραυματισμούς και ο Πιερό δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλει η ΑΕΚ (και θα γίνει κίνηση να παραχωρηθεί κάπου τουλάχιστον ως δανεικός), επιβάλλεται να κινηθεί για φορ καθώς έχει μείνει μόνο με τον φορμαρισμένο Γιόβιτς.

Από τον οργανισμό βγαίνει προς τα έξω, ότι ιδανικό θα ήταν να βρεθεί ένας παίχτης που να μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις (στυλ Ζίνι δηλαδή) και με βάση την επίσκεψη του Λιβάι Γκαρσία στην Νέα Φιλαδέλφεια δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις. Αυτό διότι φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα το πλάνο με Ζίνι διπλά στον Γιόβιτς, παρά όταν ο Σέρβος έχει δίπλα του τον Πιερό και ο επιθετικός από το Τρίνινταντ είναι ταμάμ για κάτι τέτοιο.

Eurokinissi

Σίγουρα είναι υψηλό το κασέ του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ, αλλά με βάση την θέληση του Λιβάι για επιστροφή αλλά και την απογοήτευση της Σπαρτάκ Μόσχας για την μέχρι τώρα παρουσία του δεν αποκλείεται να γίνει κάποια κρούση. Βέβαια η διοίκηση της ΑΕΚ δείχνει ότι δεν υπάρχει στο πλάνο της καθώς ψάχνει έναν επιθετικό με κύριο χαρακτηριστικό την αποτελεσματικότητα (όπως η περίπτωση Κάρλσμπακ που γράφτηκε πρόσφατα), αλλά αυτά τα πράγματα αλλάζουν από την μια μέρα στην άλλη. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα μέχρι να γίνει τελεσίδικο.

Τελος πάρα τα όσα είπαμε παραπάνω, η ΑΕΚ μπορεί να θέλει συγκεκριμένα πράγματα αλλά η περίοδος του Ιανουαρίου δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς δεν υπάρχουν τόσες επιλογές όσες υπάρχουν το καλοκαίρι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τι θέλει, αλλά τι μπορεί να βρει και τι διαθέτει στον οικονομικό τομέα ώστε να ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Υ.Γ. Στη θέση του αριστερού μπακ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκύπτει ζήτημα αλλά όσο οι Πένραις και Πήλιος έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους δεν αποκλείεται να υπάρξει και εκεί παρέμβαση, αλλά το πιθανότερο σενάριο για κάτι τέτοιο είναι να γίνει στο τέλος της σεζόν.