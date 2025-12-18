ΑΕΚ: Όλα τα σενάρια για να προκριθεί απευθείας στους «16» του Conference League

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει η ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις τον τελευταίο 1,5 μήνα και την Πέμπτη (18/12, 22:00) η Ένωση δίνει ένα πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στην Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς σε περίπτωση νίκης τότε θα τερματίσει αυτόματα στην πρώτη οκτάδα του group και θα πάρει το απευθείας εισιτήριο για τους «16» του Conference League.

Ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, Ανδρέας Δημάτος με ανάρτησή του ανέλυσε πιθανά αποτελέσματα τα οποία δίνουν πρόκριση στην ΑΕΚ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Όπως ανέλυσε, η ΑΕΚ με νίκη 1-0 επί της Κραϊόβα εξασφαλίζει θέση στο top 8 και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League. Αν νικήσει, η τελική της θέση μπορεί να κυμανθεί από 1η (πολύ απίθανο) έως 7η, ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων.

Οι πιο πιθανές θέσεις σύμφωνα με προσομοιώσεις είναι 3η ή 4η. Με ισοπαλία, είναι δύσκολο να μπει στο top 8 με 11 βαθμούς, ενώ ομάδες με 12 μπορεί να μείνουν εκτός. Με ήττα ή ισοπαλία, η ΑΕΚ πιθανότατα θα τερματίσει μεταξύ 9ης και 16ης θέσης.