ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1: Αστεράτος μέσω Λεωφόρου, σε κιτρινόμαυρο πάρτι

Μέσα σε κιτρινόμαυρο πανδαιμόνιο και ατμόσφαιρα γιορτής για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της Super League.



Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 41ο λεπτό με τον Ροντινέι, ενώ η «Ένωση» απάντησε στο 72’ με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.



Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 66 βαθμούς και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προκριματικά του UEFA Champions League, αφήνοντας τρίτο τον ΠΑΟΚ με 64 βαθμούς, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια και από τα πρώτα λεπτά έδειξε ότι είχε τον έλεγχο. Κυκλοφόρησε πιο σωστά την μπάλα, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες, κυρίως με τους Ελ Κααμπί και Τσικίνιο.



Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 11’, όταν μετά από ωραία συνεργασία με τον Τσικίνιο, ο Ελ Καμπί βγήκε σε θέση εκτέλεσης, όμως ο Μπρινιόλι απέκρουσε το τελείωμά του. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 18’ ο Ζίνι έκλεψε την μπάλα από τον Τζολάκη, με τον Κρητικό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να διορθώνει άμεσα το λάθος του και να κρατά το μηδέν.Λίγο αργότερα, ο Ελ Καμπί βρέθηκε ξανά σε πλεονεκτική θέση μετά από λάθος του Πινέδα μέσα στην περιοχή, όμως καθυστέρησε να εκτελέσει και η ευκαιρία χάθηκε.



Τελικά, αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός το βρήκε στο 41’. Ο Ροντινέι κινήθηκε σωστά από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα στην απέναντι γωνία έκανε το 0-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός έδειχνε να διαχειρίζεται με άνεση το υπέρ του 0-1. Είχε την κατοχή, κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα και έλεγχε τον ρυθμό, όμως η ΑΕΚ μετά το 60’ ανέβασε την έντασή της, πήρε μέτρα στο γήπεδο και πίεσε περισσότερο, όπως μας έχει συνηθίσει φέτος.



Η ισοφάριση ήρθε στο 72ο λεπτό, όταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά με εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα δεξιά συνέκλινε προς τον άξονα και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, αφήνοντας χωρίς περιθώρια αντίδρασης τον Κωνσταντίνο Τζολάκη για το 1-1 της ΑΕΚ.

Ο Χανιώτης κίπερ του Ολυμπιακού προχώρησε στην επέμβαση της χρονιάς στο πλασέ του Μάριο στο 87' και κράτησε τον Ολυμπιακό στο ματς για το τελικό 1-1.

ΑΕΚ (Nίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (66′ Ζ. Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51′ Βάργκα), Γιόβιτς (90+2′ Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (66′ Κουτέσα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (80′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (56′ Έσε), Σιπιόνι (80′ Λουίζ), Ροντινέι, Ποντένσε (56′ Μαρτίνς), Τσικίνιο, Ελ Καμπί