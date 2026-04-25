ΑΕΚ - Ολυμπιακός 84-94: Έτοιμοι για... Final Four οι Πειραιώτες μετά το διπλό στο ελληνικό ντέρμπι

Πάλεψε η ΑΕΚ μέχρι τελικής πτώσεως αλλά δεν κατάφερε να νικήσει των ποιοτικότερο Ολυμπιακό σε έναν αγώνα που δεν επέτρεψε σε κανέναν να πάρει τα μάτια του από την οθόνη. Με σκορ 84-94, οι ερυθρόλευκοι απέδειξαν πως δεν υποκύπτουν στην πίεση σε μία καυτή έδρα με τους οπαδούς της ΑΕΚ να μην σταματούν να υποστηρίζουν την ομάδα τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε προσεκτικά όλους τους διαθέσιμους παίκτες τους για αυτόν τον αγώνα υπολογίζοντας και την αναμέτρηση κόντρα στην Μονακό για τα προημιτελικά της Ευρωλίγκας την ερχόμενη Πέμπτη. Μάλιστα, με αυτή του την νίκη η ομάδα του θα κλείσει την κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL αήττητη.

Οι Gray και Bartley ήταν εκείνοι που έδωσαν τις περισσότερες λύσεις για την ομάδα των γηπεδούχων είτε σκοράροντας είτε μοιράζοντας πάσες που βοηθούσαν την ομάδα τους να κυνηγήσει το σκορ.

Τώρα όσον αφορά την ομάδα των ερυθρόλευκων, Ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ έδειξαν την ποιότητά τους και οδήγησαν την ομάδα τους σε μία σημαντική και δύσκολη νίκη δείχνοντας τα «δόντια» τους ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα με την γαλλική ομάδα.