ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0: Έπαιξε όσο χρειάστηκε και τον διέσυρε με καρέ του Γιόβιτς (vids)

Ο Γιοβιτς και η ΑΕΚ φιλοδώρησαν με τέσσερα τέρματα τον φλύαρο Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Ο Παναθηναϊκός αν και έδειξε καλή εικόνα σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, δεν κατάφερε να απειλήσει ποτέ ουσιαστικά την εστία του Στρακοσα και παραδόθηκε στις ορέξεις του 28χρονου Σέρβου ο οποίος με τέσσερα τέρματα (15',57',65',78') ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αθηναϊκού ντέρμπι.

Το ματς

Από το πρώτο σφύριγμα του Σλοβένου ρέφερι, Ρέντε Ομπρένοβιτς, το αθηναϊκό ντέρμπι είχε ένταση, ρυθμό και από μια τελική για κάθε ομάδα ήδη στο 3'. Πρώτα για τους φιλοξενούμενους με τον Τσέριν και μια για τους γηπεδούχους με τον Λιούμπισιτς, και οι δύο προσπάθειες πέρασαν άουτ.

Ο Λούκας Γιόβιτς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι στο 15ο λεπτό. Η ΑΕΚ αναπτύχθηκε από δεξιά, ο Λιούμπισιτς έβγαλε μια γλυκιά σέντρα στη κίνηση του Σέρβου, ο οποίος με ένα ωραίο τσίμπημα νίκησε τον Λαφόν για το 1-0.

Το πρώτο γκολ του Γιόβιτς

Ο 28χρονος φορ της Ένωσης, με αυτό το τέρμα έφτασε τα 8 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ είχε σκοράρει (χατ-τρικ) και στο αντίστοιχο ντέρμπι του πρώτου γύρου στην Λεωφόρο.

ΙΝΤΙΜΕ

Ο Παναθηναϊκός δεν έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του, συνέχισε να πιέζει ψηλά και να πατάει περιοχή, δημιουργώντας κάποιες τελικές με τον Ζαρουρί και τον Μπακασέτα, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά. Το γκολ του Γιοβιτς ήταν αυτό που χώριζε τις δύο ομάδες στα πρώτα 45', με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Ένωσης, η οποία διαχειρίστηκε με ευκολία το προβάδισμα της.

Με το ίδιο τέμπο και ένταση ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος στην «OPAP Arena», με την ΑΕΚ να κλειδώνει το ματς και πάλι με τον Γιόβιτς ο οποίος βλέπει Παναθηναϊκό και... αφηνιάζει. Μέσα σε 8 λεπτά ολοκλήρωσε και άλλο χατ-τρικ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πρώτα στο 57' που εκμεταλλεύτηκε τη στημένη μπάλα του Μάριν και την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και έπειτα στο 65' όπου πήρε το ριμπάουντ έπειτα από σουτ στο δοκάρι του Ζοάο Μάριο.

Το δεύτερο γκολ του Γίοβιτς

Το τρίτο γκολ του Γιόβιτς

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε προσωπική υπόθεση του Γιόβιτς. Ο Σέρβος πέτυχε και 4ο προσωπικό τέρμα στο 78! Ο Ρότα πέρασε... περπατώντας την αδιάφορη άμυνα του Παναθηναϊκού, έσπασε την μπάλα και ο φορ της ΑΕΚ έκανε το τελικό 4-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς) : Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα (83′ Γκεοργκίεβ), Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (55′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74′ Ζίνι), Γιόβιτς (83′ Μάνταλος), Βάργκα (55′ Ζοάο Μάριο)

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ) : Λαφόν, Καλάμπρια, Γέντβαϊ (65′ Πάλμερ – Μπράουν), Τουμπά, Κώτσιρας (80′ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν (65′ Σάντσες), Πελίστρι (81′ Σβιντέρσκι), Ζαρουρί (46′ Παντελίδης), Τεττέη