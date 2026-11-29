Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2, σε ένα ματς που μέχρι τώρα ήταν το πιο εντυπωσιακό της σεζόν.

Η Ένωση προηγήθηκε με δυο γκολ των Γιόβιτς και Κοϊτά απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος όμως δεν τα παράτησε, κυνήγησε το παιχνίδι και μέσα σε τέσσερα λεπτά κατάφερε να ισοφαρίσει με τους Ζίβκοβιτς και Εντιαγιέ. Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης όλα έδειχναν πως οι φιλοξενούμενοι θα πάνε να κάνουν την ολική ανατροπή, καθώς έχασαν μερικές μεγάλες ευκαιρίες, όμως ο Ζίνι ήταν αυτός που είπε την τελευταία «κουβέντα», στο 93ο λεπτό, κάνοντας με κεφαλιά το 3-2.

Η αναμέτρηση

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ διαβασμένος στην Allwyn Arena, έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ πιέζοντας μπροστά, ενώ οι δυο επιθετικοί, Μπανζά με Εντιαγέ έπαιζαν στο όριο του οφσάιντ με αποτέλεσμα να χτυπάνε συχνά στην πλάτη της άμυνας. Με αυτό τον τρόπο στο 4ο λεπτό ο Μπανζά πήρε την μπάλα μετά από γέμισμα, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, όμως η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Στρακόσια.

Η Ένωση ανέβασε την απόδοσή της στην συνέχεια και στο 24ο λεπτό αυτή ήταν που κατάφερε να ανοίξει το σκόρ. Μετά από πολύ όμορφη συνεργασία των ποδοσφαιριστών της στον άξονα, η μπάλα κατέληξε στον προωθημένο Πήλιο, αυτός γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή βρίσκοντας τον Γιόβιτς ο οποίος πλάσαρε ανενόχλητος και έκανε το 1-0. Αυτό ήταν το 30ο γκολ του Σέρβου με την φανέλα της ΑΕΚ από τότε που ήρθε στην Ελλάδα.

EUROKINISSI

Η Ένωση πήρε ψυχολογία μετά το γκολ, ανέβασε την ένταση, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν τα παράτησε και στο 37′ είχε και δεύτερο δοκάρι. Μετά από σέντρα του Κένι από τα δεξιά, ο Μπάνζα πήρε την κεφαλιά και έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, αυτή την φορά, του εξουδετερωμένου Στρακόσια. Ο ΠΑΟΚ είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου, πέρα από το γκολ, στο 45ο λεπτό, όταν ο Εντιαγιέ πήρε την πάσα στιν χώρο του Μπανζά, κέρδισε την μονομαχία με τον Μουκουντι και βγήκε τατ-α-τετ με τον Στρακόσια, ο οποίος απέκρουσε σωτήρια με τα πόδια. Έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Ένωση να προηγείται.

EUROKINISSI

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πολύ δυναμικά, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει καλύτερα και πάλι, όμως παρόλα αυτά την πρώτη μεγάλη ευκαιρία την είχε η ΑΕΚ. Στο 53ο λεπτό ο Μάγιερ σούταρε από μακριά, ο Τσιφτσής απέκρουσε στέλνοντας την μπάλα στον Βάργκα, αυτόσ σούταρε όμως ο διεθνής τερματοφύλακας αντέδρασε σωστά και επενέβει εντυπωσιακά. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ζίβκοβιτς βγήκε και σέντραρε από ταδεξιά, ο Εντιαγιέ έκανε τακουνάκι όμως νικήθηκε από τον Στρακόσια!

Στο 62ο λεπτό η Ένωση βρήκε και δεύτερο γκολ, όταν η άμυνα των φιλοξενούμενων ήταν ψηλά, ο Μάγιερ έβγαλε τρομερή μπαλιά στον Κοϊτά στα δεξιά, αυτός μπήκε στην περιοχή, «άδειασε» με προσποίηση τον Χατζηδιάκο και σκόραρε για το 2-0.

EUROKINISSI

Το 2-0 έγινε σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο .Η ποιότητα του Μάγιερ και η αποτελεσματικότητα του Κοϊτά ήταν ο λόγος που πλέον ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ με δυο γκολ. Όμως στο 73ο λεπτό ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, ο Ζίβκοβιτς, συνεργάστηκε με τον Εντιαγιέ, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Στρακόσια για το 2-1.

EUROKINISSI

Δυο λεπτά μετά οι ρόλοι άλλαξαν, ο Ζίβκοβιτς σέντραρε απόι τα δεξιά και βρήκε τον Εντιαγιέ μέσα στην περιοχή ο οποίος με προβολή έκανε το 2-2!

EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ έδειχνε πως κυνηγούσε την ολική ανατροπή, απείλησε με κεφαλιά του Μύθου στο 86′ όμως η μπάλα πέρασε έξω, ενώ η ΑΕΚ έδειχνε… σοκαρισμένη από την ισοφάριση.

Παρόλα αυτά, ενώ και πάλι οι φιλοξενούμενοι έδειχναν πως είναι κοντά στην ολική ανατροπή, ο Ζίνι στο 93′ σκόραρε με κςφαλιά μετά από σέντρα του Κοϊτά, δίνοντας στην ομάδα του μια σημαντική νίκη.