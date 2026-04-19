ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Live η κρίσιμη αναμέτρηση τίτλου για τα Play Off της Stoiximan Super League

Ντέρμπι Δικεφάλων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των Play Off της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην έδρα της, γνωρίζοντας πως σε περίπτωση νίκης θα έχει κάνει τεράστιο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» ξέρουν πως μόνο η νίκη τους κρατά ζωντανούς στη κούρσα του τίτλου, όντας στο -5 από την Ένωση μετά την «λευκή» ισοπαλία της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι εντεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

