ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Live η κρίσιμη αναμέτρηση τίτλου για τα Play Off της Stoiximan Super League
Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Allwyn Arena τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στην μάχη του τίτλου της Super League.
Ντέρμπι Δικεφάλων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής των Play Off της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στην έδρα της, γνωρίζοντας πως σε περίπτωση νίκης θα έχει κάνει τεράστιο βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» ξέρουν πως μόνο η νίκη τους κρατά ζωντανούς στη κούρσα του τίτλου, όντας στο -5 από την Ένωση μετά την «λευκή» ισοπαλία της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Οι εντεκάδες
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ
