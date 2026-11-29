Η κακοκαιρία «Άργος» έχει φέρει έντονες βροχοπτώσεις στην Αττική, ωστόσο η Allwyn Arena βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ (29/11, 21:00), καθώς ο αγωνιστικός χώρος παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο παίζει το αποστραγγιστικό σύστημα του γηπέδου, το οποίο μπορεί να απομακρύνει γρήγορα τα νερά, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης ακόμη και 10-15 λεπτά μετά την υποχώρηση της βροχής.

Μάλιστα, το πρωί πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύσκεψη ασφαλείας με τη συμμετοχή των δύο ομάδων, κατά την οποία οι εκπρόσωποί τους είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν υπάρχει ζήτημα αναβολής του αγώνα και όλα δείχνουν πως το ντέρμπι θα διεξαχθεί κανονικά.