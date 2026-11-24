ΑΕΚ: Πόσα χρήματα έχει εξασφαλίσει στο Champions League και πόσα ακόμα διεκδικεί
H AEK συνεχίζει την πορεία της στο Champions League, έχοντας εξασφαλίσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.
Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση του Champions League, καθώς την Τρίτη (24/11) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κόμο (24/11) στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Φυσικά, η συμμετοχή της Ένωσης στα «αστέρια», έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου, καθώς η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
Συγκεκριμένα, στα «κιτρινόμαυρα» ταμεία, έχουν μπει 25.356.900 ευρώ, τα οποία συγκεντρώθηκαν από το πριμ συμμετοχής στη League Phase, το value pillar αλλά τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Λασκ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Φυσικά, η ΑΕΚ έχει όλα τα εχέγγυα προκειμένου να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα έσοδά της, αφού σε όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, μπορεί κάποιος να προσθέσει και τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία της από τα εισιτήρια.
Τα αγωνιστικά έσοδα στο Champions League από τη League Phase και έπειτα
Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ
Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36.
Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ
Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ
Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ
Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ
Πρόκριση στα Play Off: 1.000.000 ευρώ
Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ
Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ
Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ
Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ
Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ