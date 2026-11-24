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Η ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση του Champions League, καθώς την Τρίτη (24/11) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κόμο (24/11) στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Φυσικά, η συμμετοχή της Ένωσης στα «αστέρια», έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου, καθώς η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.

Συγκεκριμένα, στα «κιτρινόμαυρα» ταμεία, έχουν μπει 25.356.900 ευρώ, τα οποία συγκεντρώθηκαν από το πριμ συμμετοχής στη League Phase, το value pillar αλλά τη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην Λασκ στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Φυσικά, η ΑΕΚ έχει όλα τα εχέγγυα προκειμένου να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα έσοδά της, αφού σε όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, μπορεί κάποιος να προσθέσει και τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία της από τα εισιτήρια.

Τα αγωνιστικά έσοδα στο Champions League από τη League Phase και έπειτα

Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36.

Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ

Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ

Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα Play Off: 1.000.000 ευρώ

Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ

Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ

Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ

Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ

Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ