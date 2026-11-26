ΑΕΚ: Πόσες πιθανότητες έχει να βρεθεί στην 24άδα του Champions League
Η ΑΕΚ παραμένει «ζωντανή» στην διεκδίκηση της πρόκρισης στην 24δα, δεν έχει όμως τις πιθανότητες με το μέρος της.
Η ΑΕΚ πάλεψε πολύ, ήταν ξανά κοντά στο να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην εξαιρετική Κόμο του Τάσου Δουβίκα.
Η Ένωση παραμένει στις τελευταίες θέσεις της League Phase του Champions League, έχοντας τρεις βαθμούς μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 5 αγωνιστικών της διοργάνωσης, όντας 31η στον βαθμολογικό πίνακα.
Όπως είναι αντιληπτό, οι πιθανότητες να βρεθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις πρώτες 24 δεν είναι υψηλές, μία μεγάλη νίκη όμως μπορεί να αλλάξει ραγδαία τα δεδομένα, με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν στις 3 τελευταίες αγωνιστικές τις Γαλατά, Ρόμα και Ντόρτμουντ.
Τι «βλέπει» ο υπερυπολογιστής
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Football Meets Data, η ΑΕΚ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση για να δώσει συνέχεια στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της League Phase.
Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει μόλις 5,9 πιθανότητες να βρεθεί στην 24δα, με τα δεδομένα των αναλύσεων της γνωστής σελίδας και την δυναμική των αντιπάλων που απομένουν στην ΑΕΚ να μειώνουν αισθητά το ποσοστό πρόκρισης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ:
- 08/12, 22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι
- 19/01/27 ΑΕΚ – Ρόμα
- 27/01/27 Ντόρτμουντ – ΑΕΚ