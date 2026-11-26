Η ΑΕΚ πάλεψε πολύ, ήταν ξανά κοντά στο να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην εξαιρετική Κόμο του Τάσου Δουβίκα.

Η Ένωση παραμένει στις τελευταίες θέσεις της League Phase του Champions League, έχοντας τρεις βαθμούς μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 5 αγωνιστικών της διοργάνωσης, όντας 31η στον βαθμολογικό πίνακα.

Όπως είναι αντιληπτό, οι πιθανότητες να βρεθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις πρώτες 24 δεν είναι υψηλές, μία μεγάλη νίκη όμως μπορεί να αλλάξει ραγδαία τα δεδομένα, με τους «κιτρινόμαυρους» να αντιμετωπίζουν στις 3 τελευταίες αγωνιστικές τις Γαλατά, Ρόμα και Ντόρτμουντ.

Τι «βλέπει» ο υπερυπολογιστής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Football Meets Data, η ΑΕΚ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση για να δώσει συνέχεια στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της League Phase.

Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει μόλις 5,9 πιθανότητες να βρεθεί στην 24δα, με τα δεδομένα των αναλύσεων της γνωστής σελίδας και την δυναμική των αντιπάλων που απομένουν στην ΑΕΚ να μειώνουν αισθητά το ποσοστό πρόκρισης.

[🔵 UCL projections after MD5]



*teams ordered on average final projected position



🇪🇸 Real Madrid, 🇫🇷 PSG, 🇪🇸 Barcelona, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal area all >75% to finish Top 8.



But for the remaining 3 spots there's total mayhem with 🇮🇹 Como, 🇪🇸 Betis, 🇩🇪 Dortmund, 🇩🇪 Bayern, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/qMHDp6dEVG — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ: