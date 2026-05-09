ΑΕΚ - Ρίτας 86-92: Το χαρακίρι του αιώνα - Η Ένωση έχασε μέσα από τα χέρια της την κούπα του BCL

Η ΑΕΚ άγγιξε την κορυφή της Ευρώπης, όμως κατέρρευσε στο τελευταίο δεκάλεπτο και είδε τη Ρίτας να επιστρέφει από το -20 για να κατακτήσει το πρώτο Basketball Champions League της ιστορίας της με 92-86 στην παράταση. Η Ένωση κυριάρχησε για τρία δεκάλεπτα, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Φίζελ, όμως οι Λιθουανοί ανέβασαν κατακόρυφα την έντασή τους στην τέταρτη περίοδο, με τον Χάρντινγκ και τον Λουκόσιους να οδηγούν τη μεγάλη ανατροπή και να στέλνουν το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο, όπου η Ρίτας ολοκλήρωσε το απίθανο comeback και σήκωσε το τρόπαιο.

Το ματς

Η Ένωση στο ξεκίνημα παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένη, με ενέργεια στην άμυνα και καθαρό μυαλό στην επίθεση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της αναμέτρησης.



Με 3/5 σουτ εντός πεδιάς στα πρώτα λεπτά και εύστοχες «βόμβες» τριών πόντων από τους Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλο, η ΑΕΚ πήρε γρήγορα τον έλεγχο του αγώνα. Η αμυντική της λειτουργία ήταν υποδειγματική στο πρώτο δεκάλεπτο, περιορίζοντας σημαντικά τη Ρίτας και κλείνοντας την περίοδο στο υπέρ της 25-15.





Στη δεύτερη περίοδο οι Λιθουανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η αστοχία τους πίσω από τα 6,75 μ. ήταν καθοριστική, καθώς μέτρησαν μόλις 2/17 τρίποντα. Η ΑΕΚ συνέχισε να διαβάζει σωστά κάθε κατάσταση στο παρκέ, έβγαλε ηρεμία και σωστές επιλογές και κατάφερε να χτίσει διαφορά 15 πόντων μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, βάζοντας από νωρίς γερές βάσεις για την κατάκτηση του τροπαίου.



Τα στατιστικά της Ένωσης στο πρώτο μέρος αποτύπωναν πλήρως την ανωτερότητά της: 42 πόντοι με 16/34 σουτ, 12/21 δίποντα, 4/13 τρίποντα και 6/10 βολές, μαζί με 26 ριμπάουντ, 7 ασίστ, μόλις 3 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ένα σεμιναριακό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ όχι μόνο διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, μετατρέποντας τον τελικό σε προσωπική της παράσταση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νάναλι, ο οποίος συνέχισε την εξαιρετική του εμφάνιση και μετά την ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους, έχοντας 4/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 4/4 βολές.



Η Ένωση έφτασε τη διαφορά μέχρι και το +18, επιβεβαιώνοντας σε κάθε κατοχή την ανωτερότητά της απέναντι στη Ρίτας.



Ο Μπράουν με ένα τρίποντο έστειλε την διαφορά στο +15 δίνοντας, οι Λιθουανοί απάντησαν, αλλά ο Φράνκ Μπάρλτεϊ απάντησε. Όμως οι Λιθουανοί με τις τρεις βολές του Σμιθ μείωσε τη διαφορά στους 9, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς. Ο Σμιθ με 13 πόντους σε 20 λεπτά έριξε τη διαφορά τους 8. Με τρίποντο του Λουκόσιους το ματς πήγε στο 75-70 με τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλεί time out. 32-15 το επιμέρους σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο για τη Ρίτας. Το ματς έγινε 80-77 στα 22''. Η Ρίτας Βίλνιους επέστρέψε από το -20 και έστειλε το ματς στην παράταση. Η Ρίτας πέτυχε 15 πόντους στην πρώτη περίοδο, 10 στη δεύτερη, 20 στην τρίτη και 35 στην τέταρτη!Στην παράταση με την ψυχολογία υπέρ τους, οι Λιθουανοί έφτασαν ήδη στο πρωτο λεπτό στο +8 γυρίζοντας τούμπα τα πάντα στην Μπανταλόνα! Τελικό σκορ στην Μπανταλόνα 86-92 και η Ρίτας κατέκτησε το BCL για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 42-25, 63-45, 80-80 (κ.δ), 86-92 (α'παρ).