ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν 3-0: Εμφατική νίκη με θετικά δείγματα και δύο γκολ Πήλιου στο τελευταίο φιλικό

Φινάλε στην προετοιμασία της με εμφατικό τρόπο έδωσε η ΑΕΚ, επιβάλλοντας την ανωτερότητα της στην Σεντ Τρούιντεν (3-0) στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία. Η Ένωση ήταν εξαιρετική σε όλο το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο σημείωσε και τα τρια γκολ του αγώνα (δύο ο Πήλιος, ένα ο Γιόβιτς), εμφανίζοντας εξαιρετικά δείγματα τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας, όσο και στην συνολική της εικόνα λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο απέναντι στη βελγική ομάδα, βρίσκοντας τρία γκολ μέσα από άριστη ανάπτυξη και γρήγορες μεταβάσεις.

Το σκορ άνοιξε με υποδειγματική ανάπτυξη από την άμυνα. Η Ένωση έσπασε ιδανικά το πρέσινγκ των Βέλγων, με τον Μαρίν να περνά εξαιρετική κάθετη πάσα στον Πήλιο. Ο αριστερός μπακ βγήκε στην πλάτη της άμυνας, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και με μονοκόμματο πλασέ στην απέναντι γωνία έγραψε το 1-0 στο 7'.

Το 2-0 ήρθε ξανά μέσα από γρήγορη αντεπίθεση. Ο Κοϊτά συνεργάστηκε με τον Γιόβιτς, συνέχισε την κούρσα του και βρήκε τον Πήλιο που είχε προωθηθεί από τα αριστερά. Ο Έλληνας αμυντικός εκτέλεσε με όμορφο πλασέ στην κλειστή γωνία, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ΑΕΚ.

Λίγο αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» άγγιξαν και τρίτο γκολ. Η φάση ξεκίνησε από τον Στρακόσα, με τον Βάργκα να «σπάει» ιδανικά την μπάλα με το στήθος στον Γιόβιτς. Η κυκλοφορία ήταν άμεση, ο Κοϊτά πάτησε περιοχή από τα αριστερά, πέρασε τον αντίπαλό του, όμως το σουτ που επιχείρησε αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα, με τους Βέλγους να απομακρύνουν στη συνέχεια τον κίνδυνο.

Το 3-0 ήρθε τελικά με τον Λούκα Γιόβιτς στο 42' να βάζει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Μάγερ έβγαλε εξαιρετική βαθιά μπαλιά στον Ρότα, εκείνος γύρισε την μπάλα στον Σέρβο επιθετικό, ο οποίος με άψογο κοντρόλ και ντρίμπλα απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα για το τρίτο γκολ της Ένωσης.

Στο 60ό λεπτό η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει. Ο Κοϊτά κινήθηκε από τα δεξιά, περίμενε την προώθηση του Μάγερ και του πέρασε την μπάλα, όμως το αριστερό πλασέ του Κροάτη πέρασε λίγο έξω από την εστία.

Οι Βέλγοι απείλησαν στο 85' με το δυνατό σουτ του Σαμπαουί, το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, στην τελευταία σημαντική ευκαιρία της αναμέτρησης.