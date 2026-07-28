ΑΕΚ: «Σπάει» τα ταμεία της για τον Μάγιερ - Γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης

Ο Λόβρο Μάγιερ είναι ο εκλεκτός του Ριμπάλτα για την θέση του επιθετικού στην ΑΕΚ και βρίσκεται μια «ανάσα» μακριά από τους πρωταθλητές Ελλάδος, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Έτσι ο 28χρονος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία πριν καν ακόμα φορέσει την φανέλα την Ένωσης, καθώς η συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Βόλφσμπουργκ αναμένεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά τον Κροάτη επιθετικό χαφ την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «κιτρινόμαυρών».

Το ποσό που θα δοθεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ξεπερνάει, κάθε άλλη επένδυση που έχει κάνει η ΑΕΚ, ακόμα και τον Βάργκα για τον οποίο δαπανήθηκαν περίπου 4.5 ευρώ, αλλά και για τις νέες προσθήκες που έκανε το φετινό καλοκαίρι, καθώς για Ζούμπκοφ και Κάιρινεν ξόδεψε το ποσό των 4 εκατομμυρίων.

Το προφίλ του Λόβρο Μάγιερ

Ο Μάγιερ αποτελεί έναν από τους πιο ποιοτικούς Κροάτες χαφ της γενιάς του. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί με την ίδια άνεση να καλύψει και τη θέση του κεντρικού χαφ, χάρη στην εξαιρετική τεχνική του, την ποδοσφαιρική του αντίληψη και την ικανότητά του στη δημιουργία παιχνιδιού.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, πριν επιστρέψει στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου καθιερώθηκε και πανηγύρισε τίτλους. Το 2021 μεταγράφηκε στη Ρεν και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Κροατίας, μετρώντας 38 συμμετοχές και εννέα γκολ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μάγιερ αγωνίστηκε σε 30 αγώνες με την φανέλα της Βόλφσμπουργκ, μετρώντας συνολικά 3 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.