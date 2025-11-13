ΑΕΚ: Τα δυο «πρόσωπα», η πρόκριση με πιθανή πρωτιά και η ανακοίνωση του Γκρεγκ Μπράουν

Μετά τις δυο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα απέναντι στο Περιστέρι και στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στην Ευρώπη απέναντι στην Ρίγα, προκρίθηκε στην επόμενη φάση και ψάχνει άλλη μια νίκη στα επόμενα δυο ματς για να κλειδώσει και την πρωτιά. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον Γκρεγκ Μπράουν, ενισχύοντας το ρόστερ για την συνεχεία της χρονιάς.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Το ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο και η εκτόξευση στο δεύτερο

Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να μην έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, όμως στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έβγαλε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση και με μπροστάρηδες τους Μπάρτλει (23 πόντους) και Σίλβα (16 πόντους), δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 4/4 στον όμιλο.

Eurokinissi

Η ΑΕΚ μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο έδωσε την ευκαιρία στην Ρίγα να είναι μέσα στο ματς, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 41-41. Στην συνέχεια με όπλο την επιθετική της άμυνα που της έδωσε ενέργεια και στην επίθεση άνοιξε την διαφορά, κάτι που ήρθε ως αποτέλεσμα των 11 κλεψιμάτων που έκανε, ενώ ανάγκασε τους Λετονούς σε 23 λάθη παίρνοντας αντίστοιχα 29 πόντους από λάθη αντιπάλου.

Όλα αυτά σε συνάρτηση με την ποικιλία στο σκοράρισμα από Μπάρτλει, Σίλβα και Λεκαβίτσιους και τις 27 ασίστ που έβγαλε συνολικά η ομάδα, έφεραν την εύκολη αυτή νίκη που την κάνει αφεντικό του ομίλου. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στον Φλιώνη, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Έπεφτε με αυτοθυσία, μοίραζε εξαιρετικά και είχε σωστές επιλογές στην επίθεση.

SCROLL NO FURTHER YOU FOUND THE DUNK OF THE SEASON 😱#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/PGcsNOBmAm — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 12, 2025

Ο φευγάτος Αρμς, η απόκτηση Μπράουν και ο γκαρντ



Ο Ντράγκαν Σάκοτα επέλεξε να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα τον Χαραλαμπόπουλο αντί του Αρμς που είχε την θέση του βασικού μέχρι και το συγκεκριμένο ματς. Αυτό ήταν άλλο ένα μήνυμα προς τον Αμερικάνο, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ.

Και έτσι αυτοί, χωρίς να χάσουν ιδιαίτερο χρόνο προχώρησαν στην απόκτηση του Γκρεγκ Μπράουν, ανακοινώνοντάς τον μάλιστα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Μπράουν είχε απασχολήσει από το καλοκαίρι τους ιθύνοντες της Ένωσης, καθώς πρόκειται για παίχτη με αθλητικά προσόντα που τον ήθελε πολύ ο Σάκοτα, αλλά εκείνος προτίμησε να πάει στην Κίνα με συμβόλαιο που δεν μπορούσε να καλυφθεί από την «Βασίλισσα».

Πλέον είναι εδώ, γιατί στην Κίνα δεν βρήκε αυτό που περίμενε και έτσι έρχεται να ενισχύσει τους Forwards, μια θέση που πονούσε η ομάδα μέχρι και την στιγμή που μιλάμε. Κάπου εδώ να πούμε ότι ο Μπράουν δεν αντικαθιστά τον Αρμς, για την ώρα είναι απλά μια προσθήκη, με τον Αρμς να υποχωρεί στην 7η θέση των ξενών. Από εκεί και έπειτα στην ΑΕΚ ψάχνονται και για γκαρντ με μια περίπτωση να έχει προχωρήσει χωρίς όμως να υπάρχει συμφωνία, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό και το όνομα του ακόμη.

Eurokinissi

Τι χρειάζεται η ΑΕΚ για την πρώτη θέση

Η νίκη απέναντι στη Ρίγα ήρθε για την ΑΕΚ. Η Ένωση εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, έβγαλε αντίδραση για τα δύο αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων ημερών και πλέον επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών, δείχνοντας τη δυναμική της στο παρκέ της Sunel Arena. Με εμφανίσεις σαν αυτή του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει να φοβάται κανέναν, καθώς έδειξε ότι έχει παίχτες αθλητικούς με δυνατότητες και προσωπικότητα.

Πλέον οι κιτρινόμαυροι έκλεισαν θέση στην επόμενη φάση και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση της πρώτης θέσης, έχοντας ευκαιρία να «κλειδώσουν» την πρωτιά την επόμενη αγωνιστική, κόντρα στη Λεβίτσε, στη Sunel Arena.

Παράλληλα, η Ένωση μπορεί να περάσει ακόμα και με 0-2 ως πρώτη αρκεί να ηττηθεί από την Λεβίτσε με διαφορά μικρότερη των 2 πόντων (1 πόντο δηλαδή) και από την Σολνόκι με διαφορά μικρότερη των 14 πόντων, που είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο, προκειμένου να έχει τον πρώτο λόγο σε ισοβαθμίες με τις δύο ομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ κρατάει την τύχη στα χέρια της με το 4Χ4 και της απομένει, επί της ουσίας, ένα ακόμα βήμα, μια ακόμα νίκη, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση στον όμιλο.

Eurokinissi

Τέλος, η ομάδα επικεντρώνεται στο ματς με το Μαρούσι το Σάββατο στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με στόχο να επιστέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα και μετά να πάει με ηρεμία στην διακοπή που ακολουθεί. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να μπει καλύτερα στην ομάδα ο Μπράουν και ίσως και ο γκαρντ που θα αποκτηθεί, ενώ θα είναι ωφέλιμη συνολικά και για την συνέχεια καθώς μετά τις 22 αυτές μέρες ακολουθεί το ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.