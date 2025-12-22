ΑΕΚ: Το επιτυχημένο 1/3 της σεζόν, η νίκη χαρακτήρα και κορυφής και το τέλος της «κατάρας»

Η ΑΕΚ έπιασε κορυφή κάνοντας άλλη μια ανατροπή από τις πολλές του τελευταίου μήνα, νίκησε ΟΦΗ, κούραση και την κακή παράδοση της περιόδου των Χριστουγέννων ολοκληρώνοντας το πρώτο κομμάτι της σεζόν απολύτως επιτυχημένα και σπάζοντας ρεκόρ που κρατάει από το 2005.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Eurokinissi

Ο ΟΦΗ που αιφνιδίασε, η κούραση και ο αδύναμος κρίκος

Λίγο το «μεθύσι» της χαράς από την μυθική ανατροπή της Πέμπτης απέναντι στην Κράιοβα, λίγο η κούραση που ήταν εμφανής λόγω των σερί παιχνιδιών μεγάλης έντασης, λίγο η γιορτή που υπήρχε λόγω των ήμερων πριν την σέντρα στην Φιλαδέλφεια, έκαναν την ΑΕΚ να μην μπει δυνατά στο παιχνίδι. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ μόλις στα δυο λεπτά και είχε ακόμη 2-3 ευκαιρίες που θα μπορούσε να διπλασιάσει τα τέρματα του απέναντι στην ομάδα του Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ μετά το πρώτο 20λεπτο ισορρόπησε, είχε ευκαιρίες να ισοφαρίσει όμως ανασταλτικά είχε θέματα και αυτό ήταν αποτέλεσμα κόπωσης, αλλά και του πιο αδύναμου της κρίκου σε επίπεδο προσώπων που ήταν ο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος χαφ προτιμήθηκε λόγω του τραυματισμού του Περέιρα και της απουσίας λόγω τιμωρίας του Πινέδα, αλλά δεν αντεπεξήλθε σε αυτά που ζήτησε ο Νίκολιτς κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Και αυτό διότι ο Γκρούγιτς δεν μπορεί να βγάλει τα τρεξίματα και τις εντάσεις του Μεξικανού και έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα από την Κρήτη να είναι άκρως απειλητική στο πρώτο 45λεπτο βρίσκοντας την ΑΕΚ μπόσικη στην αμυντική της λειτουργία.

Η διαχείριση του Νίκολιτς, ο χαρακτήρας της και οι Βαλκάνιοι

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έβγαλε τα γνωστά της στοιχειά, πιέζοντας και προσπαθώντας ορθολογικά να διασπάσει την άμυνα του ΟΦΗ. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της εξαιρετικής μέρας που βρέθηκαν οι Γιόβιτς και Λίουμπισιτς, του χαρακτήρα της αλλά και της διαχείρισης του προπονητή της που ειδικά το τελευταίο 1,5 μήνα έχει δώσει ρεσιτάλ σε διάβασμα αγώνα και ανάγκες της ομάδας.

Αρχικά, ο Σέρβος και ο Κροάτης, βγήκαν μπροστά με τον πρώτο να σκοράρει 3 γκολ (μέτρησε το 1) και να έχει και χαμένο πέναλτι και τον δεύτερο να έχει συμμετοχή στις περισσότερες φάσεις του παιχνιδιού έχοντας και αυτός 2 γκολ όπου μέτρησε το 1 φέρνοντας την ισοφάριση για την Ένωση. Επιβεβαιώνουν λοιπόν και οι δυο τους την εξαιρετική τους κατάσταση που τους έκανε να πάρουν από το χέρι την ΑΕΚ με καθοριστικά γκολ και εμφανίσεις την τελευταία βδομάδα και όχι μόνο.

Από εκεί και πέρα η ομάδα συνολικά σε μια μέτρια της μέρα, έδειξε τον χαρακτήρα νικητή που έχει δημιουργήσει, προσπερνώντας κούραση, ατυχίες και τραυματισμούς κάτι που δείχνει ότι έχει τα εφόδια για να διεκδικήσει τους στόχους της μέχρι το τέλος. Σε αυτό αν προσθέσουμε και την ικανότητα του Νίκολιτς να διαβάζει τους αγώνες και να διαχειρίζεται άψογα το ρόστερ του, η ΑΕΚ έχει πολλές ελπίδες για κάτι αρκετά κάλο φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η «κατάρα», το ρεκόρ που έσπασε και η χρησιμότητα της διακοπής

Με όλα τα παραπάνω η ΑΕΚ έφτασε τις δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έκλεισε το 2025 στην κορυφή του πρωταθλήματος, στα προημιτελικά του Κυπέλλου και στους «16» του Conference League. Μια πορεία μέχρι τώρα που με βάση το τελείωμα της περσινής σεζόν, αλλά και του νέου προπονητή που ήρθε, μπορεί να χαρακτηριστεί από απίθανη έως ουτοπική.

Αν κάτσουμε να σκεφτούμε πόσο σημαντικό είναι το κατόρθωμα των «κιτρινόμαυρων» αξίζει να σημειώσουμε ότι, την τελευταία φορά που έκανε η Ένωση 10 σερί νίκες ήταν τον Οκτώβριο του 2005 και ακόμα πιο παλιά το έχει επαναλάβει την σεζόν 1939/40 που και πάλι συμπλήρωσε μια δεκάδα νικηφόρων παιχνιδιών. Επίσης η ΑΕΚ έσπασε και την περιβόητη κατάρα των Χριστουγέννων που έκανε τους οπαδούς της να κάνουν «μαύρες» γιορτές καθώς τις περισσότερες χρόνιες στο τελευταίο παιχνίδι της τον Δεκέμβριο, έχανε βαθμούς ακόμα και σε σεζόν που στο τέλος τους... χαμογέλασε με κάποιο τίτλο .

Τέλος, για την ΑΕΚ αυτή την στιγμή προέχει η ξεκούραση όλων στον οργανισμό σε συνδυασμό με την ανάγκη για επιτυχία των Ριμπάλτα, Νίκολιτς και Ηλιόπουλου στις μεταγραφικές κινήσεις με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρόστερ. Και αυτό διότι με τις απαιτήσεις που έχει χτίσει στον κόσμο της, η ομάδα δεν πρέπει να κρύψει τις ατέλειες της κάτω από το χαλάκι με βάση ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να ενισχυθεί εκεί που «πονάει», ώστε να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατή απέναντι στους ανταγωνιστές της και να συνεχίσει την πολύ καλή πορεία για να πετύχει όσα περισσότερα γίνεται σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.