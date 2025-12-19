ΑΕΚ: Το «πολεμάμε, πιστεύουμε, δεν τα παρατάμε» σε απόλυτο βαθμό

Η ΑΕΚ πήγε να παίξει ένα ματς με τεράστιο «πρέπει» έχοντας τραυματισμούς, κόπωση και μια σκληροτράχηλη ομάδα απέναντι της που την έβαλε πίσω με δυο τέρματα. Παρόλο που όλα λοιπόν φαίνονταν χαμένα, έκανε πράξη άλλη μια φορά το μότο του προπονητή της και είναι καθαρά και δικαία στους «16» του Conference League, ενώ καρπώνεται και πολλαπλά οφέλη για το πρεστίζ και τα οικονομικά της.

Γραφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Η κούραση, η κακή μέρα των βαρομέτρων και ο αιφνιδιασμός

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το ματς με ενθουσιασμό το παιχνίδι και με το σπρώξιμο του κόσμου της είχε τις ευκαιρίες να προηγηθεί. Όμως όσο προχωρούσε το παιχνίδι η ομάδα εμφάνιζε κούραση κάτι που δεν της επέτρεψε να συνεχίσει στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει τον τελευταίο 1,5 μήνα.

Αυτό είχε αντίκτυπο και στους παίχτες που αποτελούν κλειδιά για την Ένωση. Μάνταλος και Πινέδα δεν είχαν φρεσκάδα με τον τελευταίο μάλιστα να κάνει και το λάθος από το οποίο προήλθε και το 1-0 της Κραιόβα που έβαλε την ΑΕΚ με την πλάτη στον τοίχο.

Οι Ρουμάνοι φάνηκε ότι αιφνιδίασαν την ομάδα του Νίκολιτς που φάνηκε να μην περίμενε να εξελιχθεί έτσι η αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις ευκαιρίες τους πριν και μετά το γκολ απειλώντας μάλιστα και με δεύτερο γκολ το οποίο το πέτυχαν τελικά στην επανάληψη.

Είχαν διαβάσει την Ένωση και εκμεταλλέυτηκαν σε απόλυτο βαθμό την έλλειψη ενέργειας της γηπεδούχου. Η ΑΕΚ κλονίστηκε αλλά δεν τα παράτησε βγάζοντας μπροστά τις προσωπικότητες της αλλά και τον χαρακτήρα που της έχει περάσει ο προπονητής της.

Ο Αιώνιος Βίντα και οι αλλαγές του Νίκολιτς γύρισαν το χαρτί

Μπορεί να μην έχει τον ρόλο που είχε τις προηγούμενες χρόνιες, όμως η εμπειρία και η προσωπικότητα του βοηθήσε την ομάδα σε άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο Ντομαγκόι Βίντα αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή για την ΑΕΚ σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι μόνο το γκολ και το κερδισμένο πέναλτι, αλλά γενικά η παρουσία του Κροάτη αμυντικού σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Χαρακτηριστική φάση που ίσως δεν έχει γίνει τόσο αισθητή αλλά συνάμα είναι απόλυτα καθοριστική, είναι το κόψιμο που κάνει λίγα λεπτά πριν το γκολ του κρατώντας την ΑΕΚ όρθια στο παιχνίδι.

Πέρα από τον Βίντα, Η Ένωση έβλεπε ότι το πλάνο της Σαμψούντας και την Φλωρεντίας δεν απέδιδε, τον Γιόβιτς να είναι μέσα στις φάσεις αλλά να μην σκοράρει και γενικά την ομάδα να μην μπορεί να διασπάσει την άμυνα των Ρουμάνων. Κάπου εκεί ο Νίκολιτς επέλεξε να δώσει πλάτος στην ομάδα του ώστε να προσπαθήσει να απειλήσει από τα πλάγια, καθώς το κέντρο όπως είπαμε παραπάνω είχε επιβαρυνθεί με μόνο διακριθέντα τον Μαρίν. Ο Σέρβος τεχνικός έριξε στο ματς Κουτέσα και Ελίασον, με τους δυο τους να συνεργάζονται στην φάση του 2-2 όπου ο πρώτος έφερε το ματς στα ίσια και την ΑΕΚ σίγουρα στην οκτάδα.

Τα οφέλη της μυθικής ανατροπής και η Φιλαδέλφεια που μίλησε ξανά

Κάπου εκεί φάνηκε ότι αυτή η ομάδα δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την νίκη. Παρόλο της έκανε και η ισοπαλία, η ΑΕΚ δεν έμεινε εκεί πάλεψε για την νίκη και αυτή ήρθε με το κρύο αίμα του Γιόβιτς σε νεκρό ουσιαστικά χρόνο και έχοντας όλα τα υπόλοιπα ματς τελειωμένα.

Η πρόκριση ήρθε με τον πιο ΑΕΚ τρόπο που θα μπορούσε δίνοντας πολλά οφέλη για την υστεροφημία αλλά και το ταμείο της. Οι κιτρινόμαυροι κατέκτησαν την 3η θέση η οποία είναι η υψηλότερη που έχει πάρει ελληνική ομάδα σε League Phase ενώ έδειξαν ότι μπορούν πολλά περισσότερα. Γιατί είναι μια ομάδα που δεν κοιτάει αντιπάλους, έδρες, απουσίες και κούραση διεκδικώντας πάντα την νίκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Και όταν λέμε αγωνιστικό χώρο πόσο μάλλον τον συγκεκριμένο. Η Φιλαδέλφεια μίλησε ξανά και έσπρωξε την ομάδα στην ανατροπή θυμίζοντας την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ το καλοκαίρι. Οι ιαχές του κόσμου και το πάθος ξεχείλιζαν, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ο κόσμος της ΑΕΚ ακούστηκε μέχρι και το ΟΑΚΑ!

Για την ΑΕΚ χθες γράφτηκε ιστορία άλλα πολύ πιθανό να έχει και συνέχεια καθώς με την νοοτροπία, την πίστη και την ποιότητα που έχει η ομάδα του Νίκολιτς δεν ξέρεις που, πότε και αν μπορεί κάτι ή κάποιος να την σταματήσει. Μέχρι όμως να γίνει αυτό έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται και να συνεχίσει να γράφει χρυσές σελίδες στο βιβλίο της σύγχρονης ιστορίας της.