ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της Ένωσης για μία αξέχαστη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι των playoff της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα γιορτής μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η «Allwyn Arena» αναμένεται κατάμεστη, με περίπου 33.000 φίλους της Ένωσης να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες. Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μετατρέποντας τη Νέα Φιλαδέλφεια σε ένα τεράστιο κιτρινόμαυρο πάρτι.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει οργανώσει σειρά εκδηλώσεων για τους φιλάθλους από τις πρωινές ώρες. Από τις 10:00 έως τις 14:00 θα λειτουργήσει ειδικός χώρος εθελοντικής αιμοδοσίας υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», ενώ στην Πλατεία του Αετού θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη που θα μεταδίδει ζωντανά όσα συμβαίνουν εντός και εκτός γηπέδου μέχρι και το τέλος της φιέστας.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όταν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα σηκώσουν το τρόπαιο του πρωταθλητή μπροστά στον κόσμο τους. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί από την αντιπρόεδρο της Super League, Κάτια Κοξένογλου, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη πυροτεχνήματα, καπνογόνα και έντονη συγκινησιακή φόρτιση.

Ιδιαίτερη θέση στο τελετουργικό θα έχουν και τα 14 πρωταθλήματα της ιστορίας της ΑΕΚ, τα οποία θα παρουσιαστούν μέσα από ειδικά λάβαρα, δημιουργώντας μια συμβολική διαδρομή της ιστορίας και των επιτυχιών του συλλόγου.

Μετά την ολοκλήρωση της φιέστας στο γήπεδο, οι εορτασμοί αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, όπου άνθρωποι της ομάδας, ποδοσφαιριστές και φίλοι της ΑΕΚ θα γιορτάσουν την επιστροφή της Ένωσης στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.