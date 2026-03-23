ΑΕΚ: Το συγκινητικό γράμμα που έγραψε ο Μάνταλος στον γιο του μετά την ανανέωση

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος θα είναι κάτοικος Φιλαδέλφειας μέχρι το 2027.

Η «Ένωση» ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα πριν από τον αγώνα με την Κηφισιά στην ALLWYN ARENA, την ανανέωση με τον αρχηγό της. Στην συνέχεια παρουσιάστηκε ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο ο Πέτρος Μάνταλος γράφει γράμμα στον γιο του για την υπογραφή του συμβολαίου του και του εξιστορεί όλη του την πορεία και την επιλογή να μείνει 13 σεζόν στον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο γραμμα:

«Γιε μου, σήμερα υπέγραψα για άλλη μία χρονιά με την ΑΕΚ. Θα παίξω στην ομάδα μου για 13η σεζόν. Το γράφω και ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. 13 χρόνια με το ίδιο σήμα στην καρδιά. Με τα ίδια χρώματα να με βαραίνουν και να με σηκώνουν μαζί. Όταν θα διαβάζεις αυτές τις γραμμές, ίσως να είσαι αρκετά μεγάλος για να καταλάβεις τι σημαίνει πίστη. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη ζωή. Γιατί η απόφαση να μείνω δεν ήταν ποτέ απλώς μία επαγγελματική επιλογή, ήταν υπόσχεση. Σε ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, σε ανθρώπους που μου στάθηκαν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές και κυρίως στον εαυτό μου. Να μη φεύγω όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Δεν ήταν όλα εύκολα, υπήρξαν τραυματισμοί, ο πόνος ήταν περισσότερος από όσος φαινόταν. Ήττες που βάραιναν τα βράδια, κριτική που καμιά φορά τρυπούσε την καρδιά. Μα υπήρξαν και στιγμές που δεν ανταλλάσσονται με τίποτα. Να σκοράρεις σε τελικό Κυπέλλου, να κατακτάς το πρωτάθλημα, να παίζεις στο γήπεδο που περιμέναμε για 20 χρόνια. Να πανηγυρίζεις το νταμπλ, να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο με εσένα αγκαλιά. Να σε χειροκροτεί όλος ο κόσμος, να βλέπεις φιλάθλους κάθε ηλικίας να φορούν τη φανέλα σου. Να σε σέβονται οι συμπαίκτες σου. Σήμερα όμως η μεγαλύτερη χαρά δεν είναι το συμβόλαιο, είναι ότι μεγαλώνεις και θα μπορείς μία μέρα να καταλάβεις γιατί έμεινα. Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου δεν διάλεξε πάντα τον εύκολο δρόμο, αλλά εκείνον που ένιωθε σωστό.



Θέλω ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να θυμάσαι τρία πράγματα: να δουλεύεις σιωπηλά με σεβασμό, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μην ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες. Η ΑΕΚ μου έδωσε πολλά, με έκανε καλύτερο παίκτη, αλλά κυρίως καλύτερο άνθρωπο. Κι όταν έρθει η μέρα να κοιτάξεις κι εσύ πίσω, στις δικές σου επιλογές, να νιώθεις περήφανος για το πώς στάθηκες, όχι μόνο για το πού έφτασες. Αν κάποτε με ρωτήσεις γιατί έμεινα τόσα χρόνια, θα σου πω απλά γιατί η αγάπη όταν είναι αληθινή, δεν μετριέται με χρόνια, μετριέται με στιγμές.



Με όλη μου την καρδιά, ο μπαμπάς σου!»

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ ΑΕΚ

