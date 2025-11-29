Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Φιορεντίνα

ΑΕΚ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζίνι - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζίνι, για τον τραυματισμό του στον αγώνα απέναντι στην Φιορεντίνα. Πόσο θα μείνει εκτός.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην Φλωρεντία απέναντι στην Φιορεντίνα είχε ως μελανό σημείο τον τραυματισμό, εκ νέου, του άτυχου Ζίνι. 

Ο νεαρός άσσος της Ένωσης στο 90ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού και το Σάββατο έκανε μαγνητική, η οποία επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Μάρκο Νίκολιτς σχετικά με το διάστημα απουσίας του. Ο προπονητής των κιτρινόμαυρων, μετά το τέλος της αναμέτρησης, είχε κάνει λόγο για απουσία 7 ημερών και η μαγνητική τον επιβεβαίωσε, με τη ζημιά να αποφεύγεται και τον Ζίνι να μένει εκτός για περίπου 10 μέρες. 

Επομένως ο Ζίνι θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, και τις αναμετρήσεις με ΟΦΗ και Ατρόμητο στην Νέα Φιλαδέλφεια, για κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα.

Ο Ζίνι μετά το ματς με την Φιορεντίνα είχε κάνει μια ανάρτηση στο instagram, καθησυχάζοντας τους φίλους της ΑΕΚ, στέλνοντας μήνυμα επιστροφής, με το πόδι του δεμένο λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα»

Η ανάρτηση:

Η ανάρτηση του Ζίνι / screenshot
Η ανάρτηση του Ζίνι / screenshot

