ΑΕΚ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Ζίνι - Πόσο καιρό θα μείνει εκτός

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην Φλωρεντία απέναντι στην Φιορεντίνα είχε ως μελανό σημείο τον τραυματισμό, εκ νέου, του άτυχου Ζίνι.

Ο νεαρός άσσος της Ένωσης στο 90ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού και το Σάββατο έκανε μαγνητική, η οποία επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του Μάρκο Νίκολιτς σχετικά με το διάστημα απουσίας του. Ο προπονητής των κιτρινόμαυρων, μετά το τέλος της αναμέτρησης, είχε κάνει λόγο για απουσία 7 ημερών και η μαγνητική τον επιβεβαίωσε, με τη ζημιά να αποφεύγεται και τον Ζίνι να μένει εκτός για περίπου 10 μέρες.

Επομένως ο Ζίνι θα χάσει το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, και τις αναμετρήσεις με ΟΦΗ και Ατρόμητο στην Νέα Φιλαδέλφεια, για κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα.

Ο Ζίνι μετά το ματς με την Φιορεντίνα είχε κάνει μια ανάρτηση στο instagram, καθησυχάζοντας τους φίλους της ΑΕΚ, στέλνοντας μήνυμα επιστροφής, με το πόδι του δεμένο λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα»

Η ανάρτηση: