ΑΕΚ: Ξόρκισε την «κατάρα», έφτιαξε ψυχολογία και πάει στο Φάληρο για να διορθώσει τα περσινά

Η ΑΕΚ επικράτησε με το εμφατικό 6-0 της Αμπερντίν στην Νέα Φιλαδέλφεια, έκανε την πρώτη της νίκη στην League Phase του Conference League και ανεβαίνοντας στην 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα έφτιαξε την διάθεση της για το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η υποχρεωτική αντίδραση και το σπάσιμο της «κατάρας»

Από την επόμενη κιόλας μέρα της ήττας από τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή όλοι στον οργανισμό της ΑΕΚ, σκεφτόντουσαν την μια και μοναδική λέξη που λέγεται ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Πρώτος από όλους ο προπονητής της, ο οποίος στις δηλώσεις του ανέφερε ότι εσκεμμένα θέλει να περνάει την πίεση στους ποδοσφαιριστές του και ότι πρέπει να παρουσιάζουν νοοτροπία μεγάλης ομάδας. Αυτοί φαίνεται να τον άκουσαν και έδειξαν στο χορτάρι ότι έχουν αφήσει πίσω τους ότι έγινε και ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο τους απέναντι στους σκωτσέζους.

Eurokinissi

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι παίχτες της ένωσης να ευχαριστηθούν το παιχνίδι, να πάρουν την νίκη που ήταν και η ουσιαστική ανάγκη και να σπάσουν και μια «κατάρα» που κρατούσε 15 χρονιά. Η ΑΕΚ δεν είχε πανηγυρίσει νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τον Σεπτέμβριο του 2010 και το εντός έδρας παιχνίδι με την Χάιντουκ στο ΟΑΚΑ για το Europa League.

Η βελτίωση της θέσης και η κανονικότητα της ενδεκάδας

Η ΑΕΚ έδειξε πόσο ανάγκη έχει την Ευρώπη και αυτό φάνηκε ακόμα περισσότερο λόγω του προηγούμενου αρνητικού αποτελέσματος. Ήταν σαν ευκαιρία για την ομάδα του Νίκολιτς να πάρει την νίκη για να καθαρίσει το μυαλό της και να μπορέσει να φτιάξει την ψυχολογία της, ώστε να παρουσιαστεί όσο γίνεται περισσότερο έτοιμη πνευματικά την Κυριακή απέναντι στον αντίπαλο που πέρσι έγινε ο «δήμιος» της. Πέρα από αυτό που ήταν ο βασικός της στόχος, βελτίωσε την διαφορά τερμάτων της από 1-3 σε 7-3 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει στην 12η θέση του βαθμολογικού πινάκα της League Phase του Conference League.

Όσο άφορα το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το σχήμα που επέλεξε ο Νίκολιτς λειτούργησε με απολυτή επιτυχία κάτι που είχε να συμβεί αρκετό καιρό. Ο Κοιτά επιλέχθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης δείχνοντας ότι αυτή είναι η θέση που του ταιριάζει καθώς μπορεί να συγκλίνει και να βρίσκει χώρο για σουτ όπως έγινε στην φάση του 1-0 που έλυσε και τον γρίφο, ώστε έρθει αυτή η άνετη επικράτηση των κιτρινόμαυρων.

Το ίδιο ισχύει και για τους Πινέδα και Μαρίν άλλα και για τον Μάνταλο που συνέθεσαν μια τριάδα στο κέντρο που έκοβε και έραβε κάνοντας την ΑΕΚ άτρωτη αμυντικά και εξαιρετικά δημιουργική επιθετικά. Βοήθησαν πολύ και οι αλλαγές κυρίως του Γιόβιτς και του Κουτέσα, που σκόραραν αμφότεροι με τον δεύτερο να δείχνει ότι είναι καλύτερος όταν έρχεται από τον πάγκο πάρα όταν ξεκινάει στην βασική ενδεκάδα.

Επίσης η ΑΕΚ πήρε πολλά και από τους δυο της μπακ κάτι που έχει πολύ ανάγκη και συχνά γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Ρότα και Πένραις ήταν σε εξαιρετική βράδια βοηθώντας πάρα πολύ στην επιθετική ανάπτυξη, με τον Έλληνα να είναι και ο δημιουργός του 2-0 του Κοιτά.

Φάνηκε λοιπόν αμέσως πως όταν απέναντι σε μιας τέτοιας δυναμικότητας ομάδα έχεις βοήθεια από όλες τις θέσεις, είναι εύκολο να δημιουργήσεις ευκαιρίες για μεγάλο σκορ. Η ΑΕΚ το πέτυχε και μάλιστα αν ήταν και λίγο πιο τυχερή στα 4 δοκάρια που είχε ίσως το σκορ να είχε πάρει διαστάσεις που δεν θα θύμιζαν ποδόσφαιρο αλλά... Χάντμπολ.

Αναζήτηση ταυτότητας, αυτοπεπεποίθησης και πίστης ενόψει συνέχειας

Σίγουρα οι κιτρινόμαυροι δεν έλυσαν όλα τους τα προβλήματα μετά από ένα παιχνίδι με εμφατικό σκορ και πολύ καλή εμφάνιση. Έχουν αρκετά θέματα να λύσουν και χρειάζεται να βρουν την ταυτότητα τους μέσα από την πίστη στις δυνατότητες τους. Μπορεί να έκανε το καλοκαίρι 3/3 προκρίσεις στα προκριματικά και να ήταν πρώτη στο πρωτάθλημα όμως η «σφαλιάρα» που δέχτηκε από τον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα στην σεζόν, κυρίως στα παιχνίδια με Άντερλεχτ στο Βέλγιο και Κηφισιά στο Περιστέρι.

Επιπλέον πρέπει να ξεκαθαρίσει το έμψυχο δυναμικό της από παίχτες με μεγάλα συμβόλαια που επιβαρύνουν αλλά και δεν προσφέρουν και ουσιαστικά στην ομάδα δείχνοντας είτε ανήμποροι να ακολουθήσουν το ρυθμό της, είτε γιατί δείχνουν αδιάφοροι παρόλο τις ευκαιρίες που έχουν πάρει από τον Σέρβο τεχνικό του δικεφάλου. Το ρόστερ έχει ανορθογραφίες και αυτό είναι κάτι που πιστώνεται ο ίδιος ο Νίκολιτς παρόλο που τις κάλυψε προσωρινά με λύσεις ανάγκης.

Η ΑΕΚ πρέπει να αφήσει πίσω της το παιχνίδι αυτό καθώς το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου πάει στην έδρα που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο όσο σε καμιά άλλη. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση χωρίς φόβο, ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό, μια εμφάνιση όπως αυτή με τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να (ξανά)γίνει ανεκτή. Η ένωση οφείλει να μπει στο γήπεδο για να παίξει το ποδόσφαιρο της, κυνηγώντας την νίκη για την βαθμολογική της θέση άλλα κυρίως για την αυτοπεποίθηση της.