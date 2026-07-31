ΑΕΚ: Ζεστό ενδιαφέρον για τον Φίλιπ Κόστιτς - Η σχέση του με τον Γιόβιτς και το προφίλ του

Η ΑΕΚ συνεχίζει την αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της και μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι αυτή του Φίλιπ Κόστιτς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία, ο 33χρονος Σέρβος βρίσκεται στο στόχαστρο της Ένωσης, με τις εξελίξεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κόστιτς έχει αφήσει σε αναμονή πρόταση της Αϊντχόβεν, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση ενδέχεται να παίξει και η παρουσία του Λούκα Γιόβιτς. Οι δύο ποδοσφαιριστές διατηρούν εξαιρετική σχέση, έχοντας συνυπάρξει τόσο στην εθνική Σερβίας όσο και στην Άιντραχτ, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει τις επαφές.

Το προφίλ του Φίλιπ Κόστιτς

Ο Κόστιτς ξεκίνησε την καριέρα του ως αριστερός εξτρέμ, όμως τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους wing-backs της Ευρώπης, συνδυάζοντας επιθετική δημιουργία, ταχύτητα και μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που ταιριάζει στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς, ο οποίος επιθυμεί μπακ με συνεχή ανεβάσματα και ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Γιουβέντους, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ έδωσε το «παρών» και σε πέντε αναμετρήσεις του Champions League.

Στην καριέρα του έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα κυρίως στη Bundesliga, όπου φόρεσε τις φανέλες των Γκρόνινγκεν, Στουτγκάρδης, Αμβούργου και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, μετρώντας συνολικά 249 συμμετοχές, 35 γκολ και 67 ασίστ. Στη Serie A κατέγραψε 84 εμφανίσεις με τη Γιουβέντους, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2022, όταν οδήγησε την Άιντραχτ στην κατάκτηση του Europa League, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και αναδεικνυόμενος πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης από την UEFA. Λίγους μήνες αργότερα μεταγράφηκε στη Γιουβέντους έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φενέρμπαχτσε.

Με την εθνική Σερβίας έχει καταγράψει 72 συμμετοχές, αποτελώντας ένα από τα πιο σταθερά στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια.