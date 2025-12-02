ΑΕΛ: Ανακοινώθηκε το «διαζύγιο» με τον Βαγγέλη Νάστο

Η ΑΕΛ μπαίνει σε μια νέα εποχή, με τον Βαγγέλη Νάστο να αποτελεί παρελθόν από γενικός αρχηγός, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, κ. Βαγγέλη Νάστο.



Η διοίκηση της ΠΑΕ εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τον κ. Νάστο για την πολύτιμη συμβολή του, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια της θητείας του.



Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και σε κάθε μελλοντικό επαγγελματικό του βήμα».