ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 1-1: Πήραν τον βαθμό στο Αλκαζάρ οι Αρκάδες και παρέμειναν ζωντανοί

Ένα σερί τεσσάρων ηττών μετρούσε ο Αστέρας AKTOR και έπειτα από αυτή στο «Θ. Κολοκοτρώνης» από τον Πανσερραϊκό, οι παίκτες του κλήθηκαν να ξεπεράσουν ένα σοκ. Το Σάββατο (14/03) το βράδυ, ωστόσο, η ομάδα της Τρίπολης έδειξε ότι έχει σφυγμό και απέσπασε 1-1 στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Η γηπεδούχος μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με εκτέλεση φάουλ του αρχηγού και κορυφαίου ποδοσφαιριστή τους, Χουλιάν Μπαρτολό. Ο Αργεντινός με απίθανη εκτέλεση φάουλ στο 40' έκανε το 0-1.

Η θεσσαλική ομάδα έφερε το ματς στα ίσα με πέναλτι του Σαγάλ στο 55', αλλά οι Αρκάδες κατάφεραν να κρατήσουν μακριά τους όποιους κινδύνους και να αποσπάσουν την ισοπαλία. Έτσι, η διαφορά των δύο ομάδων διατηρήθηκε στους 5 βαθμούς, αποτέλεσμα που ευνοεί τον Αστέρα AKTOR.

Το ματς

Η ΑΕΛ Novibet μπήκε με ορμή στην αναμέτρηση και έδειξε να «πνίγει» τον αντίπαλό της. Η κατοχή μπάλας είχε φτάσει έως το 70%, όμως η ουσία έλειπε από τους παίκτες του Σάββα Παντελίδη. Και γι' αυτό φρόντισε σε αρκετές περιπτώσεις ο Χατζηεμμανουήλ.

Ο τερματοφύλακας του Αστέρα AKTOR μόλις στο 3' έσωσε την εστία του σε εκτέλεση φάουλ του Σαγάλ. Στο 10' και από γύρισμα του Χιλιανού η μπάλα χτύπησε στον Τριανταφυλλόπουλο, άλλαξε πορεία και προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι στην πρώτη τους επίσκεψη στα καρέ των «βυσσινί» ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Μπατουμπινσικά σε μονομαχία με τον Οκό. Ο Τσακαλίδης έδωσε επιθετικό φάουλ, το VAR τον κάλεσε, θεωρώντας ότι πρώτα έγινε το χέρι, όμως ο ρέφερι επέμεινε στην αρχική του απόφαση.

Στο 34' η ΑΕΛ Novibet έχασε μία ακόμα απίθανη ευκαιρία, όταν από διαδοχικές κόντρες και τελευταία επαφή του Σουρλή η μπάλα έφυγε μόλις άουτ. Ακολούθησε απόκρουση του Χατζηεμμανουήλ σε δυνατό σουτ του Ατανάσοφ και στο 40' το AEL FC Arena «πάγωσε».

Ο Μπαρτόλο κέρδισε φάουλ από τον Σουρλή, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και «έγραψε» το 0-1! Ο Αναγνωστόπουλος εκτινάχθηκε, αλλά ήταν αδύνατο να σώσει την εστία του.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου λίγο έλειψε οι Αρκάδες να βρουν ξανά δίχτυα. Από σέντρα του Μπαρτόλο ο Αλμύρας έπιασε την κεφαλιά και προ του Σίπτσιτς ο Αναγνωστόπουλος άλλαξε πορεία στην μπάλα και την έστειλε στο κάθετο δοκάρι!



Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τους ίδιους 11 και στο 53' η ΑΕΛ Novibet στην πρώτη ουσιαστικά απειλή κέρδισε πέναλτι. Ο Αλάγκμπε ανέτρεψε τον Σουρλή εντός περιοχής και με την επιβεβαιώση από το VAR ο Σαγάλ έκανε το 1-1 από την άσπρη βούλα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι «βυσσινί» έφτασαν κοντά στο γκολ της ανατροπής. Ο Μασόν δέχτηκε βαθιά μπαλιά, έφυγε στην κόντρα και υπό την πίεση του Σιλά από πλάγια θέση σούταρε στο οριζόντιο δοκάρι!

Μετά το 1-1 ο Αστέρας AKTOR πήρε μέτρα στο γήπεδο και ισορρόπησε. Η ομάδα της Τρίπολης έριξε βάρος στα μετόπισθεν, ώστε να κρατήσει τον βαθμό και αν έβρισκε τη στιγμή της να «χτυπήσει». Η ΑΕΛ Novibet από την άλλη βιαζόταν για να φτάσει στην ανατροπή, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό.

Γκολ: 55' πέν. Σαγάλ - 40' Μπαρτόλο

Δοκάρι: 59' Μασόν - 45'+1' Αλμύρας

Κίτρινες: 78' Ηλιάδης, 90'+3' Πέρεζ, 90'+5' Μούργος - 90'+6' Μπαρτόλο, 90'+6' Σίπτσιτς

Κόκκινες: -

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν (87' Αποστολάκης), Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (82' Πέρεζ), Ατανάσοφ (70' Ναόρ), Σαγάλ, Κακουτά (70' Πασάς), Τούπτα (87' Μούργος).

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος (71' Λάσκαρης), Δεληγιαννίδης, Σιλά, Αλμύρας, Μουνιόθ (86' Τζανδάρης), Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (65' Κετού), Οκό (86' Μακέντα).

